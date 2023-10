Proszek do pieczenia to specjalny proszek stosowany do spulchniania ciasta w wypiekach. Zwykle zawiera skrobię lub mąkę, sodę oczyszczoną i kwas cytrynowy. Ta kombinacja sprawia, że ciasto staje się puszyste. Co więc zrobić, gdy zabraknie proszku do pieczenia i nie można dostać się do sklepu? Powiemy Ci, jak wyjść z tej sytuacji i co możesz zrobić, aby zastąpić proszek do pieczenia, aby Twoje wypieki pozostały puszyste i smaczne.

Aby zastąpić proszek do pieczenia, należy pamiętać, że pomaga on uwalniać dwutlenek węgla w wyniku reakcji między sodą oczyszczoną a kwasem cytrynowym. Dlatego ważne jest, aby wybrać substytut, który może odtworzyć tę reakcję. Oto kilka opcji:

Soda oczyszczona: Ta opcja jest odpowiednia dla różnych rodzajów ciasta, jeśli przepis zawiera kwaśne składniki. Możesz zastąpić proszek do pieczenia sodą oczyszczoną w takich samych proporcjach (1:1). Dodaj sodę oczyszczoną w czystej postaci, nie rozcieńczoną octem. Soda oczyszczona i ocet: Ten zamiennik proszku do pieczenia nadaje się również do różnych rodzajów ciasta, ale wymaga kwaśnych składników w przepisie. Zazwyczaj można zastąpić 1 łyżeczkę proszku do pieczenia 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej i 1/2 łyżeczki octu. Sodę gaszoną należy dodać szybko, aby zapobiec ulatnianiu się dwutlenku węgla. Alkohol: Ten substytut proszku do pieczenia nadaje się do ciasta drożdżowego. Alkohol sprawi, że ciasto stanie się pulchne i nabierze delikatnego smaku. Dodaj 1 łyżkę stołową alkoholu na każdy kilogram ciasta. Woda gazowana: Ta opcja może być stosowana zamiast proszku do pieczenia w różnych rodzajach ciast, które są przygotowywane na bazie wody. Wystarczy zastąpić zwykłą wodę wodą gazowaną zgodnie z przepisem.

Dzięki tym zamiennikom proszku do pieczenia możesz przygotować puszyste wypieki, nawet jeśli brakuje Ci zwykłego proszku do pieczenia.

