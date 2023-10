'To będzie epickie': naukowcy przewidują, jak umrze Słońce

Naukowcy zbadali, jak będzie wyglądać Słońce po zakończeniu swojego życia i czy ludzkość będzie świadkiem tego spektaklu.

Według ScienceAlert, astronomowie próbowali ustalić, jak będzie wyglądać Słońce, gdy zakończy swoją podróż życia i zniknie. Początkowo sądzono, że Słońce zamieni się w mgławicę planetarną, która jest świecącą bańką gazu i pyłu kosmicznego. Dowody wskazywały jednak na coś innego.

Międzynarodowy zespół astronomów ponownie przeanalizował tę teorię i stwierdził, że mgławica planetarna jest nadal najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla Słońca. Nasza gwiazda ma około 4,6 miliarda lat, a jej końca można się spodziewać za około 10 miliardów lat.

Jednak przed końcem swojego życia Słońce stanie się czerwonym olbrzymem, a jego zewnętrzne warstwy rozszerzą się, prawdopodobnie do orbity Marsa. Proces ten może doprowadzić do zniknięcia Ziemi.

Ale ludzkość nie powinna się tym martwić - nasze istnienie na Ziemi zakończy się na długo przed tym. Za około miliard lat jasność Słońca wzrośnie do punktu, w którym będzie stanowić zagrożenie dla naszej planety. Oceany wyparują, a powierzchnia stanie się zbyt gorąca, by utworzyła się na niej woda. Ludzkość "pozostanie tylko we wspomnieniach".

Naukowcy ustalili, że Słońce, podobnie jak większość innych gwiazd o niskiej masie, zamieni się w mgławicę planetarną. Mgławice planetarne to jasne formacje gazowe, które można zobaczyć z dużych odległości.

