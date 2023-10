Ręczniki kuchenne są niezbędne w każdej kuchni. Służą do osuszania naczyń, wycierania mokrych rąk, stołu i innych powierzchni.

Jednak wiele osób przechowuje ręczniki kuchenne na drzwiczkach piekarnika. Ten sposób przechowywania jest nie tylko niehigieniczny, ale także niebezpieczny.

Dlaczego nie należy kłaść ręczników kuchennych na drzwiczkach piekarnika?

Uchwyty piekarnika to jedno z najbrudniejszych miejsc w kuchni. Gromadzi się na nich tłuszcz, brud i bakterie. Jeśli powiesisz ręcznik na uchwycie piekarnika, zostanie on również pokryty tymi mikroorganizmami.

Uchwyty piekarnika mogą się nagrzewać, a ręcznik wiszący na drzwiczkach może się zapalić.

Najlepsze miejsce do przechowywania ręczników kuchennych

Na specjalnym uchwycie na ręczniki. To akcesorium można zamontować na ścianie lub na drzwiach szafki.

W koszu lub koszyku na parapecie.

Regularnie pierz ręczniki kuchenne. Pomoże to zapobiec rozprzestrzenianiu się bakterii.

Używaj różnych ręczników do różnych celów. Na przykład, jeden ręcznik może być używany do suszenia naczyń, a drugi do rąk.

Nie używaj ręczników kuchennych do czyszczenia. Do tego celu lepiej używać specjalnych szmatek lub serwetek.

Przestrzegając tych prostych wskazówek, można utrzymać ręczniki kuchenne w czystości i bezpieczeństwie.

