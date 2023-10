Gdzie można stosować obierki z cebuli: wskazówki

Wielu z nas jest przyzwyczajonych do wyrzucania obierków cebuli do kosza po ugotowaniu różnych potraw. Jednak niewiele osób wie, że te "odpady" można wykorzystać do stworzenia zdrowej i smacznej przyprawy.

Zostało to zgłoszone przez Pixel, który zauważył, że łuski cebuli można wykorzystać do przygotowania własnej przyprawy do różnych potraw.

Aby przygotować tę przyprawę, będziesz potrzebować więcej łusek niż uzyskasz z jednej cebuli, więc nie spiesz się z wyrzucaniem łusek, ale stwórz specjalny pojemnik do przechowywania.

Przeczytaj również: Nie wyrzucaj obierków cebuli: jak zamienić odpady w nawóz

Ponadto zebrane łuski należy wysuszyć. Rozsyp je na blasze do pieczenia i umieść w piekarniku. Gotowość można określić na oko, gdy łuski staną się suche i kruche.

Następnie zmiel łuski cebuli w blenderze, a następnie dodaj sól i pieprz do smaku. Gotową przyprawę można wykorzystać do wcześniejszego marynowania mięsa lub do innych potraw, które wymagają specjalnego smaku i aromatu.

Tak więc łuski cebuli, które kiedyś uważane były za odpad, teraz mogą stać się smaczną i zdrową dodatkową przyprawą na Twoim stole.

Przypominamy, że skórka cebuli jest niedrogim i skutecznym nawozem roślinnym zawierającym witaminy A, C, PP, B, potas, fosfor, żelazo i inne.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!