Ukraina znajduje się w stanie powszechnej mobilizacji i stanu wojennego, który przewiduje mobilizację obywateli do służby wojskowej. Zanim jednak obywatele zostaną wcieleni do Sił Zbrojnych Ukrainy, przeprowadzane są obowiązkowe badania lekarskie w celu określenia ich zdolności do służby wojskowej.

24tv.ua informuje o miejscach, w których można poddać się MEC. Wojskowa Komisja Lekarska (WKL) określa stan zdrowia każdej osoby podlegającej obowiązkowi służby wojskowej. Wyniki tego badania lekarskiego decydują o tym, czy dana osoba jest zdolna do służby w armii.

Zazwyczaj MEC jest przeprowadzana na podstawie terytorialnej, zgodnie z przepisami prawa. Oznacza to, że żołnierze przechodzą badania lekarskie w regionalnych, okręgowych lub miejskich wojskowych komisjach lekarskich, w zależności od ich lokalizacji.

Po zakończeniu leczenia żołnierz jest kierowany do wojskowej komisji lekarskiej. Miejsce MPC jest wskazane w skierowaniu. Zazwyczaj jest to placówka medyczna, w której dana osoba była już wcześniej leczona lub która znajduje się w pobliżu jednostki wojskowej.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których wskazane miejsce nie jest odpowiednie do poddania się VLC przez żołnierza. W takim przypadku ma on prawo do złożenia wniosku i wskazania innego miejsca na OPC. Może to być miejsce leczenia, szkolenia, miejsce pobytu w podróży służbowej lub podczas urlopu. Żołnierz musi zawrzeć te informacje w swoim raporcie, a KE zostanie wyznaczona zgodnie z jego życzeniem i okolicznościami.

Na początku tego roku Ukraina zatwierdziła nową listę chorób i schorzeń, które są wykorzystywane do oceny zdolności do służby wojskowej. Lista ta reguluje również służbę tych, którzy są w ograniczonym stopniu sprawni.

