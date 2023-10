Zimna woda do prania i inteligentne zużycie energii elektrycznej: jak Brytyjczycy oszczędzają pieniądze zimą

Mieszkańcy krajów europejskich od dłuższego czasu oszczędzają pieniądze, ponieważ taryfy i ceny energii znacznie wzrosły. Obecna sytuacja na Ukrainie również skłania ludzi do myślenia o oszczędzaniu na rachunkach za media.

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii i Irlandii stosują zimą pewne metody, aby utrzymać ciepło i płacić mniej za ogrzewanie i energię elektryczną. Informuje o tym Daily Record.

Większość domów w Wielkiej Brytanii ma indywidualne kotły, a ludzie już teraz płacą mniej, jeśli ograniczą ich zużycie. W większości przypadków ogrzewanie jest włączane tylko na kilka godzin dziennie, ale średnia temperatura w domu wynosi tylko +15 stopni Celsjusza. To całkiem normalne dla Brytyjczyków.

Co ciekawe, jedna czwarta mieszkańców Wielkiej Brytanii w ogóle odmawia korzystania z urządzeń grzewczych i żyje bez nich.

Jednak uciekają się również do innych sposobów na utrzymanie ciepła w sezonie jesienno-zimowym:

Warstwowanie. Brytyjczycy noszą wiele warstw odzieży, aby utrzymać ciepło.

Wełniane koce, które naprawdę ogrzewają.

Bielizna termiczna, specjalny koc z kapturem (koc z kapturem).

Butelki z gorącą wodą i butelki z gorącą wodą do ogrzania łóżka przed pójściem spać.

Ogrzewacze do stóp i specjalne ogrzewane kamizelki; ciepłe buty.

Gorąca kąpiel lub prysznic.

Noszenie ciepłych rękawiczek w domu, a także czapek i szalików.

Aby zaoszczędzić pieniądze, Brytyjczycy wykonują następujące czynności:

Wyłączają światło, gdy wychodzą z pokoju.

Wymieniają żarówki na energooszczędne.

Wyłączają urządzenia elektryczne, które nie są używane, aby nie zużywały energii elektrycznej w trybie czuwania.

Wymień stare termostaty na energooszczędne.

Nie uruchamiaj pralki, gdy jest w połowie pusta.

Wybieraj pranie w zimnej wodzie.

Nie ładuj różnych gadżetów przez noc.

Zmiana dostawcy usług. Brytyjczycy mogą porównać ceny usług różnych dostawców i zmienić dostawcę na tego, który oferuje najlepszą cenę.

Ocieplenie domu. Izolacja domu pomaga zmniejszyć straty związane z ogrzewaniem i chłodzeniem, co może prowadzić do oszczędności na rachunkach za media.

Rząd Wielkiej Brytanii zachęca również obywateli do oszczędzania energii. W październiku 2022 r. regulator Ofgem podniósł limity cen energii elektrycznej do rekordowego poziomu 3 549 GBP. Skłoniło to wiele gospodarstw domowych do poszukiwania sposobów oszczędzania energii.

Przypominamy, że wiele osób ma tendencję do prania ubrań w niskich temperaturach, aby oszczędzać wodę i energię elektryczną. Eksperci ostrzegają jednak, że może to być szkodliwe dla zdrowia.

