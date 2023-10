Gospodynie domowe wymieniły 4 skuteczne sposoby na pranie białych ubrań

Czasami znajdujesz się w sytuacji, w której masz niewielką ilość białych ubrań i nie chcesz uruchamiać pralki do połowy pustej. Na szczęście istnieje przydatny life hack, który pozwala prać białe ubrania razem z czarnymi lub kolorowymi, zachowując ich biel.

Wystarczy włożyć wszystkie jasne ubrania do przezroczystego worka i dobrze go zawiązać. Następnie można bezpiecznie dodać ten worek do reszty ubrań w bębnie do prania. Ta sztuczka pomoże ci wyczyścić białe ubrania bez ryzyka zażółcenia.

Pamiętaj, aby ustawić cykl delikatny i nie podnosić temperatury powyżej 30 stopni. Unikaj również prania czarnych ubrań, które niedawno kupiłeś, ponieważ może to doprowadzić do poplamienia białych ubrań.

Jeśli chcesz utrzymać swoje białe ubrania w idealnym stanie, pamiętaj o kilku wskazówkach:

Pierz białe ubrania często, ale nie zapominaj, że nadmierne stosowanie detergentów lub płynu do zmiękczania tkanin może prowadzić do żółknięcia. Wykonuj dodatkowe płukania, aby usunąć wszelkie pozostałości. Używaj naturalnych wybielaczy, takich jak cytryna lub ocet, zamiast środków chemicznych. Pomogą one zachować biały kolor ubrań. Susz białe ubrania na powietrzu, unikając suszarki bębnowej i plastikowych koszy, ponieważ mogą one powodować żółknięcie.

Jeśli białe ubrania zostaną przypadkowo wyprane razem z kolorowymi ubraniami i ulegną poplamieniu lub zażółceniu, możesz wypróbować trik z sodą oczyszczoną i octem. Dodaj 1/2 miarki sody oczyszczonej i octu do gorącej wody w pralce i pozwól ubraniom namoczyć się w tym roztworze. Następnie wypierz je w zwykłym detergencie.

