Gospodynie domowe wymieniły 5 najlepszych sposobów wykorzystania cukru w życiu codziennym i dla urody

Cukier ma wiele korzystnych właściwości, o których zwykle nie myślimy. Zwykle używamy go do słodzenia żywności, ale może on również usuwać plamy i leczyć zmiany skórne. Ponadto cukier jest doskonałym środkiem konserwującym, który utrzymuje świeżość zarówno żywności, jak i kwiatów.

Przyjrzyjmy się zatem tym korzystnym właściwościom cukru, o których być może nawet nie wiedziałeś.

Cukier jako odplamiacz

Przed praniem można użyć cukru jako odplamiacza. Zrób pastę z cukru i wody, nałóż ją na plamę i pozostaw na 5-10 minut. Cukier pomoże rozpuścić plamę, ułatwiając jej usunięcie podczas prania.

Cukier jako środek konserwujący do żywności i kwiatów

Dodanie cukru do wody dla kwiatów może pomóc zachować ich świeżość. Aby zachować świeżość bukietu, dodaj 3 łyżki cukru i 2 łyżki octu do wody, w której stoją kwiaty. Pomoże to zachować świeżość kwiatów.

Cukier utrzymujący świeżość wypieków

Jeśli uwielbiasz piec, ale często borykasz się z problemem nieświeżych wypieków, cukier może Ci pomóc. Włóż ciastka lub bułeczki do pojemnika, dodaj kilka kostek cukru i zamknij pojemnik. Dzięki temu wypieki pozostaną świeże i miękkie przez kilka dni.

Cukier jako peeling do twarzy

Cukier może być stosowany jako naturalny środek złuszczający do twarzy. Aby wykonać peeling, wymieszaj 1 łyżkę cukru z płynem do mycia twarzy lub olejkiem. Nałóż tę mieszankę na twarz i masuj ją delikatnymi okrężnymi ruchami. Peeling ten skutecznie usuwa martwe komórki naskórka i odblokowuje pory, pozostawiając skórę gładką i promienną.

Cukier do czyszczenia rąk

Mieszanka cukru i oleju jest używana do usuwania uporczywych plam z farby lub oleju silnikowego z rąk. Świetnie sprawdza się również jako peeling do rąk, pozostawiając je czyste i gładkie.

Cukier jako peeling do ust i ciała

Aby wyszorować usta, użyj cukru, mocząc palec w wodzie, zanurzając go w krystalicznym cukrze i nakładając na usta. Peeling cukrowy można również stosować na ciało. Wymieszaj 3 łyżki cukru z 2 łyżkami oliwy z oliwek i wmasuj w ciało. Usunie to martwe komórki naskórka i pozostawi skórę miękką i gładką. Aby wykonać peeling stóp, wymieszaj cukier z olejkiem z mięty pieprzowej, co pomoże usunąć martwe komórki naskórka i przyspieszy gojenie mikropęknięć na stopach.

