Błyszczące toalety i umywalki niekoniecznie wymagają drogich środków chemicznych. Doświadczone gospodynie domowe wiedzą, jak uzyskać idealną czystość łazienki za pomocą prostego i niedrogiego rozwiązania, donosi Ukr.Media.

W tym artykule podzielimy się skuteczną metodą, która z pewnością sprawi, że będziesz pod wrażeniem czystości swojej łazienki. Główną zaletą jest to, że możesz wykonać tę procedurę przy użyciu niedrogich komponentów, które prawdopodobnie masz już w domu. Będziesz potrzebować butelki z rozpylaczem i kilku prostych składników: octu, szamponu lub płynu do płukania zawierającego silikony. Silikony są ważne, ponieważ pomagają stworzyć błyszczącą powierzchnię.

Weź pusty pojemnik z butelką z rozpylaczem i wlej do niego ocet. Dodaj 50 ml dowolnego szamponu lub odżywki zawierającej silikony. Składniki te łączą się, tworząc silny i skuteczny roztwór czyszczący. Teraz dobrze wstrząśnij pojemnikiem z roztworem, aby wszystkie składniki zostały dokładnie wymieszane. Pamiętaj, że szampon może sprawić, że roztwór zacznie się pienić i jest to normalne. Spryskaj przygotowanym roztworem powierzchnię toalety i zlewu, rozprowadzając go równomiernie na całej powierzchni. Upewnij się, że cały brud i osady kamienia zostały pokryte roztworem. Pozostaw go na powierzchni na 20 minut, aby składniki aktywne poradziły sobie z brudem i kamieniem.

Po upływie 20 minut weź wilgotną gąbkę lub ściereczkę i delikatnie przetrzyj powierzchnię toalety i zlewu. Zauważysz, jak łatwo usuwa się cały brud i osady, pozostawiając lśniący połysk. Rezultat będzie miłym zaskoczeniem. Nie potrzebujesz drogich środków chemicznych, aby uzyskać czystą i lśniącą łazienkę. Ten prosty roztwór octu i szamponu silikonowego zapewni imponujące rezultaty bez wydawania dużych pieniędzy.

Podsumowując, pisaliśmy już o tym, jak usprawnić proces czyszczenia.

