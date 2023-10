Branża sportowa jest niezadowolona z tego, jak mało uwagi poświęca się bramkarzom, ważnej, ale niedocenianej pozycji w piłce nożnej. Bramkarz zazwyczaj stoi z dala od innych zawodników, nosi inną odzież i gra według innych zasad. Badania naukowe potwierdzają, że bramkarze postrzegają otaczający ich świat z innej perspektywy.

Badanie przeprowadzone przez irlandzkich naukowców wykazało, że bramkarze mają szczególne zdolności w zakresie przetwarzania informacji w porównaniu z innymi piłkarzami i osobami nie grającymi w piłkę nożną. Badanie objęło grupę 60 uczestników, w tym profesjonalnych piłkarzy - 20 bramkarzy i 20 zawodników z pola - oraz 20 osób niebędących piłkarzami.

"Bramkarze muszą podejmować tysiące bardzo szybkich decyzji w oparciu o ograniczone lub niekompletne informacje sensoryczne, w przeciwieństwie do innych piłkarzy" - wyjaśnia neurobiolog behawioralny i były zawodowy bramkarz Michael Quinn z Dublin City University.

Zauważono, że bramkarze mają większą zdolność do łączenia informacji z różnych narządów zmysłów, co potwierdziły wyniki badania. Uczestnicy eksperymentu zostali przetestowani pod kątem przetwarzania i integrowania informacji z różnych czujników. Bramkarze wykazali się większą wydajnością w przetwarzaniu wielozmysłowym, co pozwoliło im dokładniej i szybciej oszacować czas sygnałów audiowizualnych.

Zgodnie z wynikami, bramkarze wykazywali również mniejszą interakcję między bodźcami wzrokowymi i słuchowymi, co wskazuje na ich tendencję do oddzielania sygnałów sensorycznych.

Naukowcy zastanawiają się teraz, czy to specjalne przetwarzanie wielozmysłowe jest wynikiem bramkarstwa, czy też może być podstawą wyboru tej pozycji w młodym wieku. Bramkarze piłkarscy muszą niezwykle szybko reagować na wydarzenia na boisku, takie jak dźwięk piłki uderzającej o ziemię i jej ruch w powietrzu, w zależności od tego, gdzie znajdują się na boisku i jakie zadania stoją przed nimi.

Naukowcy planują dalsze badania obejmujące inne pozycje w piłce nożnej, takie jak napastnik i środkowy obrońca, aby określić możliwe różnice w przetwarzaniu wielozmysłowym między graczami na różnych pozycjach.

Praca ta może rzucić światło na to, dlaczego bramkarze są tak wyjątkowymi graczami na boisku i jak ich specjalne umiejętności wpływają na ich wydajność.

