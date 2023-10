Jak korzystać z rozładowanych baterii: niekonwencjonalny lifehack

Eksperci wyjaśnili, dlaczego właściciele smartfonów nie powinni spieszyć się z wyrzucaniem baterii paluszkowych. Według ekspertów technologicznych, bateria na palec może być przydatna w przypadku niskiego poziomu naładowania baterii w smartfonie z ekranem dotykowym.

Tych ciekawych informacji dostarcza publikacja Apostrophe. Okazuje się, że można go wykorzystać do różnych przydatnych celów, które pomogą właścicielom gadżetów w różnych sytuacjach.

W tym życiowym hacku bateria działa jak rysik do smartfona. Aby to zadziałało, wystarczy przesunąć ujemną stronę baterii po ekranie telefonu, a wyświetlacz na nim "zareaguje". Dzięki temu nie ma potrzeby kupowania osobnego rysika z silikonową końcówką do rysowania lub nawigacji.

Co więcej, istnieją przypadki, w których taki prowizoryczny rysik w postaci baterii może być bardzo przydatny dla użytkowników smartfonów. Zwłaszcza w aplikacjach wymagających precyzyjnej interakcji.

Na przykład w aplikacjach do rysowania, w których trzeba tworzyć obrazy palcami, bateria może pomóc rozwiązać ten problem, ponieważ umożliwia tworzenie drobnych szczegółów i linii na ekranie.

Dodatkowo, ładowalna bateria na palec może być niezastąpiona w niskich temperaturach. Często w zimowe dni musimy korzystać z naszych smartfonów w niskich temperaturach. Aby mieć założone rękawiczki i nadal efektywnie korzystać z gadżetu, wystarczy trzymać baterię w kieszeni. Będzie ona również współdziałać z ekranem smartfona, ułatwiając korzystanie z urządzenia w niskich temperaturach.

