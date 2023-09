Jak pozbyć się plam z kawy na ubraniach: środek ludowy

Kawa to popularny napój, który często rozlewa się na ubrania. Czasami zdarzają się sytuacje, w których rozlana kawa pozostaje na białych ubraniach. W rezultacie trudno jest je wyprać w zwykły sposób.

Jeśli więc przypadkowo rozlejesz kawę na swoje ubrania, nie panikuj. UAportal powie Ci, jak uratować swoje ubrania i usunąć plamę z kawy za pomocą ludowego środka. W szczególności potrzebny będzie amoniak, który jest dostępny w każdej aptece.

Aby usunąć plamę z kawy z ubrań, musisz:

Zmieszać amoniak z wodą w równych proporcjach. Nałożyć mieszaninę na plamę i pozostawić na 20 minut. Rozpuścić odrobinę detergentu do prania w misce z ciepłą wodą i pozostawić ubrania na kolejne 60 minut. Wypierz ubranie w zwykły sposób w pralce.

Zalecamy również rozpoczęcie usuwania plam z kawy tak wcześnie, jak to możliwe, ponieważ ułatwi to ich usunięcie. Ponadto nie zalecamy używania gorącej wody, ponieważ może to tylko pogorszyć sytuację - plama będzie trudna do usunięcia. Po usunięciu plamy amoniakiem należy jednak wypłukać przedmioty w ciepłej wodzie.

