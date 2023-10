Jak pozbyć się szarego nalotu na przedniej szybie samochodu: użyj ziemniaków i cytryny

Kierowcy często borykają się z problemem szarego nalotu na wewnętrznej stronie przedniej szyby samochodu.

Powłoka ta może być spowodowana paleniem tytoniu w samochodzie lub może być produktem spalin samochodowych z olejem, sadzą i pozostałościami benzyny. Nawet filtr węglowy nie pomaga, ponieważ może przepuścić około 4% sadzy po dwóch tygodniach pracy.

Przeczytaj również: Trzy genialne wskazówki, jak czyścić okna bez pozostawiania smug

Jeśli chcesz pozbyć się tłustych osadów na szybie wewnątrz samochodu, może pomóc Antifog, który można znaleźć w każdym sklepie samochodowym.

Kierowcy zalecają stosowanie dimeksydu (produkt apteczny) i amoniaku.

Należy go rozcieńczyć w wodzie destylowanej w stosunku 1 do 4 (jedna część dimexu, 4 części wody). Do mieszaniny dodać 20 ml amoniaku. Przed użyciem produktu należy założyć maskę medyczną i rękawice ochronne.

Otwórz wszystkie drzwi samochodu, przykryj deskę rozdzielczą ręcznikiem, aby zapobiec przedostaniu się na nią produktu. Zwilż ściereczkę z mikrofibry roztworem i dokładnie przetrzyj przednią szybę od wewnątrz. W razie potrzeby przetrzyj również szyby w drzwiach samochodu i tylną szybę.

Jeśli dodasz odrobinę gliceryny do tego roztworu i przetrzesz szyby samochodowe co dwa tygodnie, przestaną one zaparowywać.

Przeczytaj również: Jak czyścić szyby i lusterka, aby uniknąć smug: 2 najlepsze wskazówki

Roztwór ten można również stosować na zewnątrz szyb samochodowych. W ten sposób osadzi się na nich mniej brudu.

Eksperci zalecają również stosowanie cytryny i surowych ziemniaków do czyszczenia przedniej szyby. Kwas cytrynowy ułatwia rozpuszczanie tłustych osadów. Po przetarciu cytryną dobrze wytrzyj szybę.

Sposób na życie z surowymi ziemniakami jest następujący: umyj i osusz ziemniaka, przekrój go na pół i przetrzyj przeciętą stroną szyby i lusterka w samochodzie. Gdy są jeszcze mokre od soku ziemniaczanego, wytrzyj je do sucha ściereczką z mikrofibry.

Proponujemy również dowiedzieć się, jak czyścić toaletę sodą oczyszczoną.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!