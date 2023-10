Jak pozbyć się zapachu stęchlizny w szafie, aby ubrania zawsze ładnie pachniały

Niektóre ubrania pozostają w szafie przez kilka miesięcy. Jedyną wadą jest to, że rzeczy mogą nabrać pleśniowego i wilgotnego zapachu. Nawet pranie nie rozwiąże problemu, ponieważ przyczyna leży w szafie.

Wideo dnia

Oto kilka babcinych porad, jak bez chemii usunąć zapach stęchlizny z szafy, aby ubrania zawsze ładnie pachniały. Pisze o tym Sante Plus.

Czytaj także: Dlaczego wokół okien pojawia się pleśń i jak ją usunąć naturalnymi sposobami

Naturalne środki zaradcze sugerowane przez ekspertów pomogą pozbyć się wilgoci, która powoduje nieprzyjemne zapachy i wypełnić ubrania przyjemnymi aromatami.

1. Ryż

Ryż jest doskonałym składnikiem pochłaniającym wilgoć. Co więcej, jest znany z tego, że przychodzi na ratunek telefonom, które zostały przypadkowo zamoczone w wodzie. Dlatego składnik ten może być również stosowany w szafkach.

Aby to zrobić, wypełnij ryżem małe woreczki z tkaniny i umieść je w rogach szafki. Jeśli chcesz również pozbyć się wilgoci z mebli i nadać im piękny zapach, rozważ umieszczenie suszonych kwiatów lawendy w szafce. Możesz umieścić je w chusteczce lub nawet w skarpetce, którą zawiążesz.

2. Pomarańcza i goździk

Ten duet przyniesie korzyści Twojej garderobie. Aby to zrobić, weź pomarańczę i udekoruj ją goździkiem. Następnie umieść ją na dnie szafy. Ta praktyczna rada przeciwko nieprzyjemnym zapachom nie tylko osuszy otaczające powietrze, ale także nada zapach zawartości szafy.

3. Fusy z kawy

Fusy z kawy to składnik, który można również wykorzystać w domowych porządkach. Jest to bardzo skuteczny eliminator zapachów, który usuwa nieprzyjemne zapachy, zwłaszcza te stęchlizny lub wilgoci. Nie wspominając o tym, że nasyca garderobę i pranie aromatem kawy. Dla większej wygody, fusy z kawy należy umieścić w małych woreczkach z tkaniny, które można przechowywać w tylnej części szafy.

4. Soda oczyszczona

Soda oczyszczona to naturalny dezodorant znany ze swojej zdolności do pochłaniania wilgoci i eliminowania nieprzyjemnych zapachów, nawet tych najbardziej uporczywych. W tym celu można wypełnić pół szklanego pojemnika sodą oczyszczoną i umieścić go w tylnej części pachnącej pleśnią szafki, aby oczyścić otaczające powietrze i wchłonąć utrzymujące się zapachy.

Aby nadać odświeżaczowi przyjemny zapach, można dodać do niego kilka kropli wybranego olejku eterycznego, np. olejku eterycznego z drzewa cedrowego, aby uzyskać drzewny zapach, olejku eterycznego z cytryny lub pomarańczy, aby uzyskać owocowy zapach, lub olejku eterycznego z lawendy lub rumianku. W rzeczywistości można nawet wziąć wacik nasączony olejkiem eterycznym i umieścić go na półce w szafie, aby wypełnić meble przyjemnym zapachem.

Przypominamy, że jeden niedrogi domowy środek pomoże pozbyć się nieestetycznych smug i plam, które tworzą się na szkle.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!