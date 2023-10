Jak szybko i łatwo usunąć plamy z kawy z ubrań: wskazówki

Plamy z kawy na ubraniach mogą być uciążliwe. Istnieją jednak skuteczne sposoby na ich usunięcie. Istnieje kilka skutecznych metod, które pomogą Ci poradzić sobie z tym kłopotem i utrzymać ulubione ubrania w idealnym stanie.

UAportal opowie o kilku przydatnych wskazówkach dotyczących usuwania plam z kawy z ubrań. Możesz skutecznie usunąć plamy z kawy i pozostawić swoje ubrania w idealnym stanie. W szczególności będziesz potrzebować składników, które z pewnością są dostępne w Twoim domu.

Sól: jest doskonałym pomocnikiem w usuwaniu plam z kawy. Wystarczy zmoczyć poplamione miejsce i posypać je odrobiną soli. Pozostaw na 15 minut, a następnie wypierz ubrania mydłem do prania.

Amoniaki my dło do prania: Innym sposobem jest połączenie mydła do prania i amoniaku. Umieść serwetkę pod plamą, nałóż okruchy mydła, a następnie użyj miękkiej szczoteczki zanurzonej w amoniaku, aby delikatnie usunąć plamę. Następnie wypierz ubranie jak zwykle.

Sól i soda kalcynowana: Ta metoda jest odpowiednia dla wszystkich rodzajów tkanin. Namocz ubranie w dwóch litrach ciepłej wody z jedną łyżką stołową sody oczyszczonej i soli. Odczekaj 30 minut, a następnie wypierz rzecz w zwykły sposób.

