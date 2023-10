Jak łatwo wyczyścić plastikowe naczynia z tłuszczu: prosty sposób na życie

Zabrudzone tłuszczem plastikowe pojemniki mogą być prawdziwym problemem po południu, szczególnie dla tych, którzy używają ich stale w pracy i są zmęczeni ciągłym myciem tacek.

Ale nie rozpaczaj, ponieważ istnieje prosty i skuteczny sposób, który pomoże przywrócić pojemnikom ich pierwotny wygląd i pozbyć się nieprzyjemnych zapachów. Metodą tą podzielił się jeden z użytkowników serwisu TikTok, znany jako @a_shpvl_a.

Jak czyścić plastikowe pojemniki na żywność - life hack: W przeszłości prawdopodobnie wydałeś dużo detergentu, aby umyć tłusty plastikowy pojemnik, a gąbka po takim procesie była prawie nędzna. Jednak pewna Ukrainka, @a_shpvl_a, podzieliła się metodą, która pomoże ci łatwo wyczyścić nawet najbardziej zabrudzone pojemniki. I nie wymaga to żadnych skomplikowanych operacji, wystarczy ciepła woda, kilka serwetek i detergent.

Dziewczyna zademonstrowała, jak wzięła brudny, zatłuszczony pojemnik i nałożyła na jego ścianki odrobinę detergentu. Następnie wzięła kilka papierowych serwetek i po prostu włożyła je do pojemnika. Ważne jest, aby pamiętać, że nie trzeba ich umieszczać w żadnej konkretnej kolejności - wystarczy dodać kilka serwetek i nałożyć pokrywkę na pojemnik. Następnie kilkakrotnie rozbij pojemnik, wylej brudną wodę i opłucz go pod bieżącą wodą. Po tej procedurze pojemnik będzie całkowicie czysty i gotowy do następnego użycia.

