Zdrowe i zadbane włosy są zawsze w modzie. Aby zachować piękne loki, musisz wiedzieć, jak prawidłowo suszyć włosy.

UAportal opowie Ci o kilku zasadach, które ułatwią domową pielęgnację włosów i utrzymają je w dobrej kondycji. Warto więc wiedzieć, jak prawidłowo używać suszarki do włosów:

Kiedy suszyć włosy

Należy pamiętać, że nie powinno się stylizować włosów zbyt mokrych lub takich, które już wyschły po umyciu. W pierwszym przypadku włosy będą obciążone wilgocią, co może prowadzić do ich łamania na całej długości. W przypadku już suchych włosów, stylizacja może prowadzić do ich puszenia się i przesuszenia. Przed użyciem suszarki włosy powinny być suche w co najmniej 60%.

Stosowanie ochrony termicznej jest obowiązkowe

Ochrona termiczna chroni włosy przed przegrzaniem i elektryzowaniem się. Nowoczesne środki termoochronne występują w takich postaciach jak mleczka, kremy, spraye i płyny i zapewniają nie tylko ochronę przed przegrzaniem, ale także mają dodatkowe przydatne funkcje, takie jak dodawanie połysku, ułatwianie czyszczenia końcówek, nawilżanie, ochrona przed uszkodzeniami UV itp.

Przeczytaj również: 5 wskazówek dotyczących odżywiania skóry głowy jesienią, gdy włosy zaczynają wypadać

Korzystanie z nasadek do suszarki do włosów

Nasadki do suszarki do włosów są bardzo przydatnym akcesorium, które pomoże Ci ułożyć włosy schludnie i skutecznie. Dzięki nasadce suszarka do włosów kieruje powietrze wzdłuż z góry określonej ścieżki, umożliwiając traktowanie pasm jeden po drugim bez wysuszania włosów. Ponadto dysza ułatwia kierowanie strumieni powietrza do strefy korzeniowej.

Znaczenie dyfuzora

Dyfuzor to akcesorium, które jest często niedoceniane. Idealnie nadaje się do stylizacji włosów porowatych i kręconych, umożliwiając uniesienie loków i zmaksymalizowanie pielęgnacji strefy nasady. Aby użyć dyfuzora, wystarczy opuścić głowę, umieścić go prostopadle i ułożyć włosy.

Powiedzieliśmy już, jak prawidłowo suszyć włosy.

Jeśli chcesz otrzymywaćnajnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!