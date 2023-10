Jak przycinać róże przed zimą, aby w przyszłym roku były wysokie i bujne

Róże to rośliny, które wymagają szczególnej opieki, zwłaszcza jesienią, gdy przygotowują się do zimy. Aby mieć pewność, że róże przetrwają ukraińskie mrozy i będą piękne w przyszłym sezonie, należy je odpowiednio przycinać i poświęcać im niezbędną uwagę.

Czytaj również: Eksperci wyjaśniają, jak chronić róże przed chorobami w październiku

Jesienne przycinanie róż jest zwykle zalecane, gdy występują regularne nocne przymrozki do -5 stopni Celsjusza. Konieczne jest przygotowanie roślin do zimy, zwiększenie ich odporności na mróz i przygotowanie pędów do okresu spoczynku. Takie przycinanie zapewnia również lepszy dostęp do światła dla reszty rośliny i pomaga wzmocnić układ odpornościowy, pisze hyser.com.

Róże różnych typów wymagają innego podejścia:

Róże dorosłe i sadzonki: Podczas jesiennego przycinania usuwa się niedojrzałe, suche, uszkodzone pędy, które zagęszczają krzew. Pozostałe pędy można skrócić do wysokości materiału okrywowego. Ważne jest pozostawienie na krzewie nie więcej niż 5 zdrowych, równomiernie rosnących gałęzi. Róże pnące: Zimą pędy róż pnących przycina się minimalnie, ponieważ pędy zginają się do ziemi i nie trzeba ich przycinać na zimę. Róże parkowe (krzewiaste): Wiele z nich jest odpornych na zimę i nie wymaga obowiązkowego schronienia. Należy je przycinać jak najrzadziej: kwiatostany, uszkodzone pędy i małe gałęzie, które zagęszczają krzew. Hybrydowe róże herbaciane: Pędy tych róż można skrócić o połowę lub nawet mocno przyciąć. Rośliny te łatwo znoszą zimę i wiosną szybko wypuszczają nowe gałęzie. Należy również usunąć wszelkie młode pędy, które nie są dojrzałe. Róże okrywowe: Rozprzestrzeniają się i pełzają po ziemi, więc nie wymagają przycinania jesienią. Wystarczy usunąć kwiaty.

Wcześniej informowaliśmy o 5 przydatnych wskazówkach dotyczących pielęgnacji roślin domowych jesienią.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!