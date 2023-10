Jak czyścić dżinsy, aby się nie kurczyły i nie traciły koloru: proste wskazówki

Dżinsy to element garderoby, który zwykle jest podstawą w szafach większości ludzi. Nadają się na różne okazje i mogą być używane w codziennych stylizacjach. Jednak częste pranie i niewłaściwe suszenie może negatywnie wpłynąć na ich wygląd.

OBOZREVATEL oferuje skuteczny life hack, który pomoże Ci szybko poradzić sobie z tymi problemami i zachować jasny kolor, kształt i rozmiar Twoich ubrań.

Przeczytaj również: Styliści wymienili siedem modeli dżinsów, które będą modne jesienią 2023 roku

Aby szybko wysuszyć dżinsy bez użycia suszarki bębnowej, będziesz potrzebować suchego i czystego ręcznika. Po praniu delikatnie zawiń dżinsy w ręcznik, aby wchłonąć nadmiar wilgoci. Następnie powieś jeansy na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Ten prosty sposób znacznie przyspieszy proces suszenia.

Ponadto możesz wygładzić dżinsy rękami, gdy są jeszcze mokre, aby zachować ich kształt i pozbyć się zagnieceń. Pozwoli to zaoszczędzić czas i wysiłek, ponieważ nie będziesz musiał później prasować spodni.

Jeśli chodzi o pranie, ważne jest, aby pamiętać, że dżinsy nie powinny być prane zbyt często, aby uniknąć uszkodzenia ich wyglądu. Jeśli masz tylko plamy na spodniach, możesz je usunąć tylko w niektórych obszarach. W tym celu nałóż niewielką ilość detergentu na szmatkę i delikatnie przetrzyj poplamione miejsca. Następnie spłucz letnią wodą i wysusz na świeżym powietrzu.

Jeśli dżinsy mają być prane w całości, przed włożeniem ich do pralki należy je obrócić, aby uniknąć blaknięcia kolorów. Wybierz odpowiedni cykl prania, taki jak pranie ręczne lub pranie delikatne, aby zachować jakość tkaniny.

Nie zaleca się używania zbyt dużej ilości detergentu, ponieważ może to doprowadzić do pozostania osadu na dżinsach i zmusić do ponownego prania. W takim przypadku należy przepłukać spodnie zimną wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości.

Jeśli twoje dżinsy nie mają żadnych uporczywych plam lub zabrudzeń i wymagają jedynie odświeżenia, możesz pominąć pranie w pralce. Zamiast tego umieść je w plastikowej torbie i pozostaw na noc w zamrażarce. Niska temperatura pomoże usunąć nieprzyjemny zapach.

Możesz również przygotować spray z octem, aby odświeżyć tkaninę. Wymieszaj ocet z wodą w proporcji 1:1 i spryskaj dżinsy. Następnie należy je lekko zwilżyć wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Wcześniej pisaliśmy o tym, jak prać dżinsy, aby usunąć plamy z oleju przy użyciu dwóch tanich produktów.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!