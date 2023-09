Jak czyścić buty w pralce: porady i wskazówki

Najłatwiej jest zanieść brudne buty do pralni chemicznej, ale nie zawsze jest to wygodne i niedrogie. Dlatego warto skorzystać z innej metody - prania w pralce. Należy jednak wiedzieć, jakie buty się do tego nadają i jak prawidłowo je prać.

UAportal opowie o zawiłościach prania butów w pralce. W szczególności odpowiednie do tego celu są trampki i trampki wykonane z tekstyliów bez drobnych ozdób. Nie należy prać butów wykonanych z zamszu, skóry, lakieru, a także butów z elementami dekoracyjnymi, które mogą ulec uszkodzeniu podczas prania.

Przeczytaj również: Jak pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z butów za pomocą jednego naturalnego środka

Większość pralek posiada specjalny program do prania butów. Jeśli Twoja pralka nie posiada takiego programu, wybierz pranie delikatne. Temperatura wody nie powinna być wyższa niż 30-40 stopni, a prędkość bębna nie powinna przekraczać 600 obrotów na minutę. Wirowanie i suszenie powinny być wyłączone.

Należy pamiętać, że nie należy wkładać do pralki pary bardzo brudnych butów. Należy najpierw zmyć brud z podeszew. Ponadto pranie butów w pralce wymaga wyczyszczenia bębna.

Wskazówki dotyczące prania butów w pralce:

Przed praniem należy wyjąć z butów sznurówki i wkładki.

Napełnij bęben nie więcej niż do połowy.

Dodaj do bębna specjalny proszek lub żel do butów.

Po praniu wysusz buty w naturalny sposób, unikając bezpośredniego światła słonecznego.

Przestrzegając tych prostych zasad, można łatwo i skutecznie prać buty w pralce.

Przypominamy, że na trampkach i innych zamkniętych modelach często można zauważyć małą pętelkę z tyłu. Ten element nie jest decyzją projektową. Ma on kilka praktycznych zastosowań, które sprawiają, że noszenie butów jest wygodniejsze i bardziej funkcjonalne.

Jeśli chcesz otrzymywaćnajnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!