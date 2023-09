Jak prasować rzeczy bez żelazka: życiowe triki

Żelazko to niezbędny przedmiot w codziennym życiu. Jednak czasami nie można go używać z tego czy innego powodu. Co zrobić w takiej sytuacji?

Aby nie iść na wydarzenie lub ważne spotkanie w pomarszczonej i niereprezentacyjnej formie, UAportal przygotował dla Ciebie życiowe hacki, które pomogą Ci wyprasować ubrania bez żelazka.

1. Kąpiel parowa

To najprostszy i najtańszy sposób. Napełnij wannę gorącą wodą i powieś nad nią rzeczy, które chcesz wyprostować. Rozciągnij zagniecenia rękami. Małe zagniecenia można również rozprasować za pomocą czajnika.

Wideo dnia

2. Prasowanie kubka

Jeśli masz metalowy kubek, możesz użyć go jako żelazka. Podgrzej kubek gorącą wodą i przeciągnij nim po zagnieceniach.

Przeczytaj również: Jakie żelazko lub parownicę najlepiej wybrać?

3. Gorąca żarówka

Jeśli chcesz usunąć zagniecenia na małych lub cienkich ubraniach, możesz użyć zwykłej żarówki, w tym lampy stołowej. Włącz ją, poczekaj i zawiń ubranie na krótki czas. Ważne jest, aby upewnić się, że nie spalisz ubrania.

4. Spray wygładzający

Wymieszaj wodę, dziewięć procent octu i płyn do płukania tkanin w równych proporcjach. Wlej do butelki z rozpylaczem i spryskaj ubrania.

5. Usiądź na rzeczy.

Rozłóż ubranie na płaskiej powierzchni i usiądź.

Należy pamiętać, że aby uniknąć zagnieceń, należy strzepnąć ubranie po praniu i przed rozwieszeniem. Można również kupować ubrania z dodatkami syntetycznymi, ponieważ nie tworzą one zagnieceń.

Wcześniej pisaliśmy o tym, jak prasować ubrania dwa razy szybciej za pomocą folii.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!