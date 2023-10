Medytacja to świetna praktyka, która pomaga się uspokoić i poprawić jasność umysłu, szczególnie w kontekście wojny na pełną skalę. Przeczytaj na TSN.ua, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo medytować i uzyskać przydatne wskazówki dla początkujących.

Jak prawidłowo praktykować medytację

Właściwy wybór techniki medytacji zależy od osobistych preferencji. Możesz praktykować medytację z otwartymi lub zamkniętymi oczami, siedząc, stojąc, leżąc, a nawet chodząc. Nie jest konieczne siedzenie w pozycji lotosu, ponieważ nie jest to wygodne dla każdego.

Główną zasadą jest utrzymywanie prostych pleców i swobodnej klatki piersiowej podczas medytacji. Nic nie powinno zakłócać oddechu, a ciało powinno być tak zrelaksowane, jak to tylko możliwe. Możesz na przykład usiąść na krześle, odchylić się do tyłu i zamknąć oczy. Plecy powinny być wyprostowane, a nie wygięte do przodu lub do tyłu. Kręgosłup powinien tworzyć kąt prosty z powierzchnią, na której siedzisz.

Podczas medytacji po prostu oddychaj, rozluźniaj mięśnie jeden po drugim i puść swoje myśli. Postępuj zgodnie z normalnym rytmem oddychania. Nie próbuj brać dłuższych lub głębszych oddechów, jeśli nie czujesz się z tym komfortowo, i nie martw się, jeśli twoje myśli podążają w różnych kierunkach podczas pierwszych kilku sesji. Skup się na oddechu, a z czasem będziesz w stanie pogrążyć się w spokoju, niezależnie od mimowolnych myśli.

Najlepszą porą na medytację jest poranek lub wieczór, kiedy umysł zwalnia, a ciało jest zrelaksowane. Czas trwania medytacji jest indywidualny: niektórym wystarczy 15 minut, podczas gdy inni potrzebują godziny lub więcej.

Medytacja dla początkujących

Jeśli jesteś nowy w medytacji, całkiem możliwe jest skorzystanie z filmu na YouTube ze wskazówkami głosowymi lub poproszenie nauczyciela. Zacznij od krótkich sesji trwających 3-5 minut, aby utrzymać zainteresowanie i regularną praktykę.

Medytacja nie musi odbywać się w ciszy. Odtwarzanie spokojnej muzyki lub aromaterapia mogą pomóc stworzyć odpowiednią atmosferę i poprawić koncentrację. Pamiętaj, że ważne jest, aby słuchać swojego ciała i potrzeb podczas medytacji.

Medytacja to proces, który rozwija się z czasem. Nie martw się, jeśli na początku nie uda ci się oczyścić umysłu z myśli. Najważniejsze jest, aby nie przestawać ćwiczyć.

Wpływ medytacji na ciało

Medytacja ma pozytywny wpływ na stan emocjonalny i fizyczny człowieka. Pomaga radzić sobie ze stresem, rozwija samoświadomość, zmniejsza niepokój oraz zwiększa cierpliwość i tolerancję.

Podsumowując, pisaliśmy już o prostych technikach medytacji dla początkujących.

