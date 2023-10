Jak wybrać odpowiednią pastę do zębów: skuteczna metoda

Wiele osób przy wyborze pasty do zębów kieruje się wyłącznie ceną i wyglądem opakowania. Dentyści twierdzą, że jest to ważne, ponieważ właściwy wybór pasty do zębów może rozwiązać wiele problemów związanych ze zdrowiem zębów.

Kiedyś ludzie radzili sobie bez pasty do zębów, ale teraz jej znaczenie jest trudne do wyolbrzymienia. Jak wyjaśniają dentyści, pasty i szczoteczki do zębów wykonują różne zadania. Szczoteczka mechanicznie usuwa płytkę nazębną, która jest główną przyczyną próchnicy. Pasta do zębów zwalcza zarazki i wzmacnia szkliwo zębów, chroniąc je przed uszkodzeniem.

Jednak nie wszystkie pasty do zębów mają zdolność wzmacniania szkliwa. Niektóre pasty sprzedawane w sklepach mogą nawet szkodzić zębom.

Pasty do zębów z fluorem

Zalecane przez wielu dentystów. Fluorki to sprawdzona metoda zapobiegania próchnicy i wzmacniania szkliwa zębów.

Pasty do zębów z wapniem

Zalecane dla dzieci i młodzieży, ale ich korzyści dla dorosłych są raczej wątpliwe.

Pasty z sodą oczyszczoną

Pasty z sodą dobrze oczyszczają jamę ustną i mają łagodne działanie wybielające.

Pasty z miodem

Pasty z miodem i propolisem mają minimalny wpływ na zdrowie zębów. Produkty pszczelarskie są bardziej korzystne, gdy są spożywane "na żywca".

Ziołowe pasty do zębów

Ziołowe pasty do zębów mogą pomóc pacjentom z chorobami dziąseł i mają działanie przeciwzapalne.

Wybielające pasty do zębów

Wybielające pasty do zębów mogą nie być skuteczne, a ich wpływ na zdrowie zębów nie został jeszcze zbadany. Dlatego dentyści zalecają ich ostrożne stosowanie, zwłaszcza w przypadku osób ze zdrowymi zębami.

Żelowe pasty do zębów zawierają substancje rozpuszczające płytkę nazębną. Zwykłe pasty do zębów są najlepszym wyborem, ponieważ dobrze czyszczą zęby bez uszkadzania szkliwa.

