Jak przedłużyć żywotność skarpet, pończoch i rajstop?

Pończochy i rajstopy mogą rozerwać się w najbardziej nieodpowiednim momencie. Oczywiście można włożyć dodatkową parę do torby, ale nie zawsze jest to możliwe.

Nie mniej nieprzyjemne jest, gdy skarpetki się rozrywają. Na szczęście istnieje kilka wskazówek od babci, które czynią cuda. Wtedy te ważne elementy garderoby posłużą ci przez długi czas, postępuj zgodnie z instrukcjami Sante Plus.

Jak nie rozerwać skarpet?

Istnieje wiele czynników, które powodują, że w skarpetkach szybko pojawiają się dziury w okolicy palców. Obejmują one pranie w wysokich temperaturach lub bez klimatyzacji; noszenie zbyt ciasnych butów; nadmierne pocenie się; a nawet zły pedicure.

Niezależnie od przyczyny, możliwe jest uniknięcie przekłuwania obszaru dużego palca, który często jest najbardziej dotknięty. Pomysł polega na zrobieniu małego otworu pod podeszwą stopy. Tkanka stanie się wtedy bardziej miękka, zmniejszając napięcie i tarcie o but, pozostawiając duży palec zakryty. W Japonii technika ta jest szeroko stosowana: niektóre marki wypuściły nawet nowe skarpetki z otworami w podeszwach.

Ważne jest, aby prać skarpetki na lewą stronę, ponieważ jest to część, która zawsze ma kontakt ze skórą. Zapobiega to uszkodzeniu nici tkaniny podczas prania.

Jak uniknąć rozdarcia pończoch i rajstop?

Druga wskazówka dotyczy rajstop: aby zapobiec ich rozdarciu, należy umieścić je w zamrażarce. Tak, to naprawdę nietypowa i nieoczekiwana metoda, ale sprawdziła się na wiele sposobów! Co zaskakujące, zimno wzmacnia włókna i sprawia, że pończochy są mocniejsze.

Zanim włożysz je do zamrażarki, spróbuj włożyć je do zimnej wody i porządnie wycisnąć. Następnie umieść je w torebce do zamrażania i przechowuj w lodówce przez godzinę. To powinno załatwić sprawę.

Po wypraniu rajstop zawsze susz je na powietrzu i nigdy nie susz ich w suszarce bębnowej. Ponieważ jest to najlepszy sposób na ich rozciągnięcie lub ściśnięcie, z których są wykonane. A tym samym sprawi, że będą mniej odporne.

Ponadto, jak każda inna odzież, jeśli rajstopy są wystawione na działanie promieni słonecznych przez zbyt długi czas, istnieje ryzyko ich szybkiego uszkodzenia.

W przypadku delikatniejszych skarpet i rajstop można użyć lakieru do włosów. Nałożenie go na świeżo założone skarpetki/rajstopy/pończochy również zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia rozstępów.

Jak mogę przedłużyć żywotność skarpet, pończoch i rajstop?

Aby wydłużyć żywotność rajstop, można również wprowadzić nowe metody prania. Jedną z najpopularniejszych porad jest stosowanie 2-3 łyżeczek cukru rozpuszczonych w wodzie, w której pierzemy rajstopy. Biorąc wszystko pod uwagę, metoda ta wzmacnia tkaninę na dłuższą metę.

Te wskazówki mogą wydawać się nietypowe i wyjątkowe, ale dlaczego ich nie wypróbować? Pozwoli to zaoszczędzić czas i pieniądze.

