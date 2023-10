Banany są przydatnym produktem dla układu nerwowego, poprawiającym jakość snu, urodę i zdrowie fizyczne. Jednak zazwyczaj spożywamy tylko miąższ tego owocu. Warto jednak zauważyć, że skórka banana może być również używana, zgodnie z Pixel Inform.

Zazwyczaj gospodynie domowe używają skórek bananów do tworzenia domowych nawozów dla roślin domowych i ogrodowych. Jednak ten cenny produkt może być również stosowany w celu poprawy kondycji skóry.

Metoda wykorzystania skórki od banana jest bardzo prosta. Najpierw należy dobrze oczyścić twarz i pozostawić ją lekko wilgotną. Następnie delikatnie wmasuj skórkę banana w skórę. Pozostaw tę warstwę na skórze przez 10-20 minut. Następnie ponownie umyj twarz, stonizuj skórę i nałóż zwykły krem. Jeśli powtórzysz tę procedurę kilka razy w tygodniu, zauważysz poprawę stanu swojej skóry.

Nie jest to jednak jedyny sposób na wykorzystanie skórek od banana. Możesz na przykład użyć ich do zmniejszenia opuchlizny i innych oznak nieprzespanych nocy wokół oczu. Aby to zrobić, należy najpierw potraktować skórę sokiem z aloesu. Następnie nałóż małe kawałki skórki banana. Po 20-30 minutach usuń je i oceń wynik.

