Żywe emocje, przyjemność i intymność - seks jest relaksujący, daje poczucie euforii i popędu, a także może zwiększać ryzyko zarażenia się chorobą przenoszoną drogą płciową, nawet jeśli masz 100% pewności co do swojego partnera. "Nikt nie jest odporny na choroby przenoszone drogą płciową" - mówią lekarze. W końcu Ty lub Twój partner mogliście chorować w przeszłości i stracić z oczu infekcję. Dbanie o zdrowie seksualne jest jednym z najważniejszych obszarów naszego życia, ale często odkładamy to na później. Według lekarzy jest to długa gra, która może prowadzić do poważnych konsekwencji - od raka szyjki macicy i prącia po bezpłodność. Zebraliśmy 8 najczęstszych chorób przenoszonych drogą płciową, o których każdy powinien wiedzieć.

Ufaj, ale sprawdzaj: badania kontrolne są najważniejsze

Jeśli chodzi o zdrowie seksualne, najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to uzbroić się w wiedzę i obserwować siebie. Wszystkie choroby mają objawy, które można rozpoznać po odczuciach, upławach, wysypkach na skórze i błonach śluzowych. Jednak rozpoznanie objawów to dopiero początek, nie zawsze zauważysz chlamydię, rzeżączkę, opryszczkę i inne choroby przenoszone drogą płciową, twierdzą eksperci. Uczucie pieczenia podczas oddawania moczu, swędzenie i owrzodzenia na narządach płciowych wymagają natychmiastowej pomocy lekarza. Nieleczone choroby przenoszone drogą płciową mogą jednak nie dawać żadnych objawów, ale powoli i zdecydowanie niszczyć zdrowie.

Nieleczone choroby przenoszone drogą płciową mogą prowadzić do przewlekłych chorób i bezpłodności. Prezerwatywy mogą zmniejszyć ryzyko zarażenia się chorobą przenoszoną drogą płciową, ale nie gwarantują 100% bezpieczeństwa podczas stosunku płciowego.

Aby uchronić siebie i partnera przed niebezpiecznymi infekcjami, należy poddać się badaniom lekarskim i ewentualnie rozpocząć leczenie. Na szczęście wszystkie powszechne choroby przenoszone drogą płciową można leczyć, najważniejsze jest wykrycie i rozpoczęcie terapii na czas. Jakie są najczęstsze choroby przenoszone drogą płciową, o których powinieneś wiedzieć, aby zadbać o swoje zdrowie?

HPV - wirus brodawczaka ludzkiego

Prawie każda aktywna seksualnie osoba zostaje zarażona wirusem HPV w pewnym momencie swojego życia. Jest to najczęstsza infekcja przenoszona drogą płciową: ponad 40 typów wirusa HPV może być przenoszonych podczas seksu. Można zarazić się poprzez seks waginalny, analny lub oralny. Wirusem HPV można zarazić się również poprzez kontakt ze skórą. Większość typów wirusa HPV nie powoduje żadnych objawów. Przy zdrowym układzie odpornościowym organizm sam się ich pozbywa. Jednak niektóre z nich powodują brodawki, a bardziej niebezpieczne szczepy mogą powodować raka szyjki macicy, penisa, jamy ustnej lub gardła. Aby uchronić się przed rakiem, lekarze zalecają zaszczepienie się. Do tej pory opracowano trzy szczepionki - Cervarix, Gardasil i Gardasil-9 - które chronią przed tymi rodzajami raka. Gardasil i Gardasil-9 chronią również przed kłykcinami kończystymi, rakiem pochwy i rakiem odbytu. Eksperci zalecają szczepienie przeciwko HPV młodym kobietom i mężczyznom w wieku od 11 do 26 lat. Lekarze stosują również szczepionkę u kobiet i mężczyzn w wieku poniżej 45 lat. Większość przypadków raka szyjki macicy wywołanego przez HPV we wczesnym stadium można wykryć za pomocą wymazu cytologicznego.

Chlamydia

Jedna z najczęstszych chorób wenerycznych na świecie, która najczęściej przenoszona jest podczas seksu waginalnego lub analnego. Można się nią również zarazić podczas seksu oralnego. Nieprzyjemna wydzielina z pochwy lub penisa o silnym zapachu, a także ból i pieczenie podczas oddawania moczu to główne objawy chlamydii. Jednak tylko około 25% kobiet i 50% mężczyzn doświadcza tych objawów. Chlamydia jest wywoływana przez bakterie Chlamydia, więc jest leczona antybiotykami.

Rzeżączka

Rzeżączka jest również dość powszechną chorobą bakteryjną przenoszoną drogą płciową. Objawy rzeżączki są podobne do chlamydii: nietypowa wydzielina z pochwy lub prącia, ból i pieczenie podczas oddawania moczu. Większość mężczyzn z rzeżączką doświadcza objawów choroby, w przeciwieństwie do kobiet. Rzeżączkę łatwo leczy się antybiotykami.

Kiła

Kiła jest złożoną chorobą przenoszoną drogą płciową, która ma cztery etapy. Na pierwszym etapie głównym objawem jest wrzód. Czasami kiła nazywana jest "wielkim imitatorem", ponieważ wrzód może wyglądać jak skaleczenie, wrastający włos lub guz. Drugi etap choroby może charakteryzować się wysypką na ciele, a następnie owrzodzeniami w jamie ustnej, pochwie lub odbycie. Objawy zwykle znikają w trzecim, utajonym stadium. Może on trwać latami lub przez całe życie. Tylko u 15% osób z nieleczoną kiłą może rozwinąć się ostatnie stadium choroby, które powoduje uszkodzenie narządów, nerwów i zaburzenia psychiczne. W leczeniu kiły lekarze stosują antybiotykoterapię.

Rzęsistkowica

Czynnikiem wywołującym rzęsistkowicę jest niewielki pasożyt, który najczęściej atakuje kobiety. Choroba przenoszona jest poprzez kontakt między penisem a pochwą. Tylko około 30% osób z rzęsistkowicą ma objawy, takie jak swędzenie, pieczenie lub ból narządów płciowych. Przezroczysta, biała, żółta lub zielona wydzielina o nieprzyjemnym zapachu może wskazywać na obecność infekcji w organizmie.

HIV/AIDS

Ludzki wirus niedoboru odporności jest przenoszony przez płyny ustrojowe, takie jak nasienie, wydzielina pochwowa, krew i mleko matki. Można się nim zarazić poprzez stosunek pochwowy lub analny bez prezerwatywy lub poprzez dzielenie się igłą z zakażoną osobą. HIV nie jest przenoszony przez ślinę lub pocałunki. Nie ma oczywistych objawów zakażenia wirusem HIV. Często mogą to być objawy grypy: ból mięśni, zmęczenie lub lekka gorączka. Nagła utrata masy ciała i biegunka są również powszechne w przypadku HIV. Jedynym sposobem, aby dowiedzieć się, czy jesteś zarażony, jest wykonanie testu krwi lub śliny. Chociaż nie ma lekarstwa na HIV, istnieją specjalne terapie mające na celu wsparcie układu odpornościowego, które pozwalają pacjentom z HIV żyć przez długi czas.

Opryszczka

Opryszczka może być przenoszona zarówno drogą płciową, jak i przez ślinę. Naukowcy wyróżniają 2 szczepy wirusa: herpes simplex typu 1 HSV-1 i herpes simplex typu 2 HSV-2, z których oba są przenoszone drogą płciową i powodują opryszczkę narządów płciowych. Opryszczka jamy ustnej może objawiać się opryszczką lub pęcherzami, a także owrzodzeniami narządów płciowych lub odbytu. Podobnie jak kiła, opryszczka jest niebezpieczna podczas ciąży u kobiet: może wpływać na płód, szczególnie w pierwszym trymestrze.

Zapalenie wątroby

Wirusowe zapalenie wątroby jest jedną z najniebezpieczniejszych chorób, która prowadzi do zapalenia i zwłóknienia wątroby i może być przenoszona drogą płciową lub w inny sposób. Występuje w kilku postaciach z tymi samymi objawami: osłabieniem, nudnościami, wymiotami, bólem brzucha, ciemnym moczem oraz zażółceniem skóry i oczu. Wirusy zapalenia wątroby typu A i B mogą być przenoszone drogą płciową poprzez wymianę płynów ustrojowych, a także poprzez dzielenie się igłami i podczas porodu z matki na dziecko. Opracowano szczepionki przeciwko tym wirusom. Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest przenoszone przez nasienie, krew i inne płyny ustrojowe, ale nie ma szczepionki przeciwko temu wirusowi. Choroba może prowadzić do niewydolności wątroby i przedwczesnej śmierci.

Ponieważ większość pacjentów z chorobami przenoszonymi drogą płciową szuka pomocy medycznej tylko wtedy, gdy mają poważne objawy, zaawansowane choroby przenoszone drogą płciową są dość powszechne. To właśnie przedwczesne leczenie i brak odpowiedniej terapii zwiększają liczbę zarażonych osób i powodują poważne powikłania. Niepłodność, rak narządów płciowych, bliznowacenie jajowodów, wysokie ryzyko zakażenia wirusem HIV - nieleczone choroby weneryczne mogą stać się przeszkodą dla zdrowego i satysfakcjonującego życia oraz narodzin dziecka.