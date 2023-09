Jak zaoszczędzić czas gotując makaron za pomocą wykałaczki

Gdy makaron się ugotuje, wylej wodę, w której się gotował. Do tego celu zwykle używa się durszlaka, ale co zrobić, jeśli nie masz go pod ręką?

Zwykła wykałaczka może uratować sytuację. Wykałaczka sprawia, że proces jest znacznie wygodniejszy i oszczędza czas, pisze Belnovosti. Oto jak to zrobić:

Włóż drewnianą wykałaczkę między patelnię a pokrywkę.W ten sposób powstanie wystarczająco duża szczelina, aby bulion mógł bez problemu połączyć się z makaronem.Najważniejszą rzeczą jest bezpieczne zamocowanie wykałaczki, aby nie wpadła do patelni lub nie wypadła do zlewu.

Ten life hack jest przydatny nawet w przypadku posiadania durszlaka. Chodzi o to, że użycie wykałaczki oszczędza czas i wysiłek, ponieważ nie trzeba przenosić makaronu do innego naczynia z otworami, a następnie odkładać go z powrotem.

