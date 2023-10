Jak uratować skurczony sweter: gospodynie domowe dzielą się skutecznym sposobem na życie

Nie spiesz się, aby zrezygnować ze swetra, który się skurczył - można go uratować. Doświadczone gospodynie domowe stosują tę prostą sztuczkę i nie trzeba do tego kupować drogich chemii gospodarczej.

Zostało to napisane przez Vremya Diy.

Następnym razem, gdy będziesz moczyć sweter, użyj zwykłego szamponu dla dzieci - nawet najtańszego. Wystarczy wlać odrobinę szamponu do zakrętki i dodać go do wody w misce. Następnie umieść sweter w tym roztworze.

Pozostaw przedmiot w wodzie na 10-15 minut, a następnie wyjmij go. Owiń sweter ręcznikiem, aby usunąć nadmiar wilgoci. Następnie rozłóż ubranie na poziomej powierzchni i pozostaw do wyschnięcia.

