Jak usunąć gumę z ubrań za pomocą majonezu: nieoczekiwany sposób na życie

Produkty kosmetyczne, takie jak guma do żucia i lakier do paznokci, mogą pozostawiać uporczywe plamy na ubraniach i mogą być trudne do usunięcia. Nie należy jednak rezygnować z ulubionych rzeczy z powodu drobnych niedogodności. Zamiast desperacko zeskrobywać plamy, możesz wypróbować skuteczne i bezpieczne dla tkanin metody usuwania plam.

Jedną z takich metod jest użycie naturalnych produktów, takich jak majonez, sok z cytryny i alkohol, pisze express. Nie ma potrzeby uciekania się do chemikaliów, gdy można skorzystać z prostych przepisów ludowych.

Jak usunąć plamy z gumy do żucia za pomocą majonezu:

W przypadku ciemnych tkanin, nałóż niewielką ilość majonezu na plamę. Wcieraj majonez delikatnie, ostrożnie, używając niewielkiego nacisku. Plama z gumy zacznie znikać bez uszkadzania tkaniny. Natychmiast po tym można włożyć ubranie do pralki w celu dalszego prania.

Jak usunąć plamy z gumy za pomocą soku z cytryny:

Namocz dotknięty obszar tkaniny w soku z cytryny. Za pomocą noża z tępym ostrzem ostrożnie usuń pozostałości gumy do żucia. Wrzuć ubranie do pralki, aby całkowicie usunąć plamę.

Jak usunąć lakier do paznokci z ubrań:

Usuń nadmiar lakieru do paznokci za pomocą tępej krawędzi łyżki lub noża. Przetrzyj zabrudzony obszar tkaniny alkoholem. Delikatnie umyj ubranie mydłem i ciepłą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości. Następnie wyślij ubranie do pralki w celu ostatecznego wyczyszczenia.

Wcześniej pisaliśmy o trybie pralki, którego lepiej nie używać, aby rzeczy nie pozostały brudne po praniu, a także o tym, co zrobić po praniu, aby zapobiec pleśni i nieprzyjemnemu zapachowi w pralce.

