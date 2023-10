Dla tych, którzy po raz pierwszy słyszą o dodawaniu sody oczyszczonej do szamponu, wydaje się to bardzo nieoczekiwane. Uważa się, że soda oczyszczona zawiera substancje ścierne, które mogą potencjalnie uszkodzić skórę głowy. Jednak ta technika była stosowana przez nasze babcie, aby ich włosy były mocniejsze, bardziej jedwabiste i gładsze. Tutaj dowiesz się, jak używać sody oczyszczonej, aby poprawić zdrowie włosów, stymulować ich wzrost i poprawić ich wygląd, a także kto powinien powstrzymać się od tej metody.

Soda oczyszczona na włosy: korzyści czy szkody?

Obecnie na świecie istnieje wiele różnych produktów kosmetycznych przeznaczonych do pielęgnacji włosów, ale wcześniej ten luksus nie był dostępny. Ludzie używali sody oczyszczonej do zabiegów higienicznych i kosmetycznych: szczotkowali zęby, złuszczali skórę i myli włosy. Obecnie wiele kobiet i mężczyzn eksperymentuje z domowymi produktami pielęgnacyjnymi, a soda oczyszczona jest jednym z takich produktów, który jest często używany do domowej pielęgnacji włosów.

Jedną z największych zalet stosowania sody oczyszczonej jest jej dostępność i brak szkodliwych składników. Należy jednak wiedzieć, że jeśli soda oczyszczona jest używana nieprawidłowo lub zbyt intensywnie, mogą wystąpić negatywne skutki.

Korzyści ze stosowania sody oczyszczonej na włosy

Soda oczyszczona jest dobra dla włosów ze względu na swoje właściwości:

Właściwości bakteriobójcze i przeciwzapalne. Oczyszczanie z pozostałości produktów kosmetycznych i złuszczanie zrogowaciałych komórek skóry głowy. Zwalczanie łupieżu i swędzenia dzięki właściwościom antybakteryjnym. Normalizuje pracę gruczołów łojowych, dzięki czemu włosy stają się lśniące, miękkie i pełne objętości.

Szkodliwość sody oczyszczonej dla włosów

Aby uzyskać maksymalne korzyści dla włosów, należy przestrzegać pewnych zasad, ponieważ nadmierne stosowanie sody oczyszczonej może uszkodzić skórę głowy i włosy. Zwiększona zasadowość sody może powodować negatywne konsekwencje. Przeciwwskazania do stosowania sody obejmują:

Indywidualna nietolerancja i reakcje alergiczne. Podrażnienia, oparzenia, zadrapania lub niezagojone rany na skórze głowy. Suche i łamliwe włosy. Problemy z krążeniem krwi. Niedawna obróbka chemiczna lub farbowanie włosów.

Sposoby wykorzystania sody oczyszczonej do pielęgnacji włosów:

Mycie włosów sodą oczyszczoną:

Dodając odrobinę sody oczyszczonej do szamponu, zamienisz go w skuteczny szampon peelingujący, który dogłębnie oczyści skórę i loki. Zaleca się stosowanie tej metody do 4 razy w miesiącu. Stymuluje krążenie krwi w skórze głowy, co pomaga wzmocnić i aktywnie rozwijać włosy. Aby prawidłowo go użyć, dodaj 1 łyżeczkę sody oczyszczonej do 2 łyżeczek szamponu, dobrze wymieszaj i nałóż na włosy tak, jak zwykły szampon.

Rozjaśnianie włosów sodą oczyszczoną:

Soda oczyszczona ma zdolność rozjaśniania włosów, a metoda ta jest szczególnie odpowiednia dla blondynek i włosów brązowych. Aby uzyskać zauważalny efekt, należy wykonać 5 procedur. Aby rozjaśnić, przygotuj maskę z następujących składników: 1 łyżka sody oczyszczonej, 2 łyżki miodu, 1 łyżka soku z cytryny, 1 łyżka wody. Wymieszaj wodę i sok z cytryny, dodaj miód i sodę oczyszczoną i dobrze wymieszaj. Nałóż maskę na suche loki, zawiń je w folię spożywczą i spłucz wodą po 2 godzinach. Zaleca się przeprowadzanie tej procedury dwa razy w tygodniu.

Spłucz włosy sodą oczyszczoną:

Jeśli Twoje włosy stają się tłuste, sztywne, trudne do rozczesania i splątane, możesz użyć sody oczyszczonej jako płukanki. Sprawi ona, że włosy będą miękkie, jedwabiste i łatwe do ułożenia. Aby przygotować płukankę, rozpuść 10 g sody oczyszczonej w 200 ml ciepłej wody. Dodaj kilka kropli olejku cytrynowego, aby uzyskać świeży zapach i lśniące włosy.

