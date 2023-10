Każdego roku miliony ludzi cierpią z powodu przeziębienia, zwłaszcza w zimnych porach roku. Osłabienie, wysoka gorączka, zatkany nos, gorączka i ból gardła - wszystko to powoduje dyskomfort i niezdolność nie tylko do pracy, ale także do oddychania i snu. Ponieważ przeziębienie jest wywoływane przez jeden z 200 szczepów rinowirusów, nie ma na nie konkretnego lekarstwa.

Jednak leki dostępne bez recepty mogą pomóc złagodzić stan i przyspieszyć powrót do zdrowia. Eksperci zalecają wzięcie pod uwagę głównych objawów przeziębienia przed zażyciem leków. Jakie leki są dostępne bez recepty i kiedy najlepiej je przyjmować, aby jak najłatwiej pokonać przeziębienie i jak najszybciej wrócić do normalnego trybu życia?

Zatkanie nosa i ból głowy: co robić?

Zatkanie nosa i ból głowy z uciskiem w skroniach to typowe objawy przeziębienia i grypy. Objawy te są spowodowane obrzękiem naczyń krwionośnych w przewodach nosowych i drogach oddechowych. Dostępne bez recepty leki zmniejszające przekrwienie zwężają naczynia krwionośne, zmniejszając stan zapalny. W rezultacie można oddychać, a śluz może wypływać. Leki zmniejszające przekrwienie są dostępne w postaci tabletek, kapsułek, płynów i aerozoli do nosa. Doustne leki zmniejszające przekrwienie obejmują:

Sudafed (pseudoefedryna ) to lek dostępny bez recepty, który łagodzi przekrwienie błony śluzowej nosa. Jest on dostępny w postaci zwykłych tabletek o przedłużonym uwalnianiu, a także w postaci płynnej.

) to lek dostępny bez recepty, który łagodzi przekrwienie błony śluzowej nosa. Jest on dostępny w postaci zwykłych tabletek o przedłużonym uwalnianiu, a także w postaci płynnej. Sudafed PE (fenylefryna ) - jest dostępny w postaci tabletek, płynu i pasków błyskawicznych, a także jako złożony lek na przeziębienie.

) - jest dostępny w postaci tabletek, płynu i pasków błyskawicznych, a także jako złożony lek na przeziębienie. Aerozole do nosa zawierające oksymetazolinę - leki te działają bezpośrednio w przewodach nosowych, łagodząc objawy zatkanego nosa. W aptece można znaleźć następujące marki leków z tym składnikiem aktywnym:

- leki te działają bezpośrednio w przewodach nosowych, łagodząc objawy zatkanego nosa. W aptece można znaleźć następujące marki leków z tym składnikiem aktywnym: Anefrin;



Dristan;



Mucinex;



Vicks Sinex;



Zicam;



Afrin.

Środki przeciwbólowe: obniżają gorączkę i łagodzą ból

Środki przeciwbólowe to leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, które są niezbędne w pierwszych dniach przeziębienia. Obniżają gorączkę, łagodzą bóle głowy i eliminują bóle ciała. Najpopularniejsze leki przeciwbólowe OTC obejmują:

Tylenol (acetaminofen);

Advil (ibuprofen);

Aleve (naproksen);

Aspiryna (kwas acetylosalicylowy).

Eksperci zalecająaspirynę i acetaminofen w przypadku gorączki i bólów głowy, podczas gdy ibuprofen i naproksen mogą być bardziej skuteczne w przypadku bólów ciała.

Należy zauważyć, że przyjmowanie zbyt dużej ilości acetaminofenu może prowadzić do poważnego uszkodzenia wątroby. Lekarze nie zalecają przyjmowania leku w dawce 4000 mg dziennie.

Jak wyeliminować kaszel? Leki na kaszel suchy i mokry

Nie będziesz w stanie szybko pozbyć się kaszlu, ale wybór odpowiedniego leku może przyspieszyć ten proces.

W przypadku kaszlu suchegolekarze zalecają przyjmowanie środków przeciwkaszlowych, a w przypadku kaszlu mokrego lepsze są środki wykrztuśne.

Leki przeciwkaszlowe nie tylko łagodzą kaszel, ale także poprawiają sen. Substancja czynna dekstrometorfan jest zawarta w wielu lekach dostępnych bez recepty, w tym:

Delsim;

Robitussin;

Mucinex;

Tusin.

Podczas przeziębienia niezwykle ważne jest, aby płuca były oczyszczane ze śluzu poprzez kaszel. W przeciwnym razie może to prowadzić do zapalenia płuc lub innych infekcji płuc, dlatego leki na kaszel są zalecane tylko wtedy, gdy kaszel jest zbyt nieprzyjemny. Leki wykrztuśne rozrzedzają śluz, dzięki czemu może on zostać naturalnie wydalony z organizmu poprzez kaszel.

Guaifenezyna jest jedynym lekiem wykrztuśnym zatwierdzonym przez FDA.

Kichanie, katar: czy leki przeciwhistaminowe mogą pomóc?

Leki przeciwhistaminowe blokują histaminę, substancję chemiczną, która jest uwalniana w organizmie w odpowiedzi na alergen (pyłki, kurz, gluten itp.) Chociaż mogą łagodzić przekrwienie błony śluzowej nosa związane z alergiami, nie zawsze są zalecane w przypadku przeziębienia.

Przegląd 18 badań wykazał, że leki przeciwhistaminowe mogą pomóc złagodzić przekrwienie błony śluzowej nosa w ciągu pierwszych dwóch dni przeziębienia. W trzecim dniu i później są one mniej skuteczne.

Leki przeciwhistaminowe obejmują:

Benadryl (dimedrol);

Chloro-trimeton (chlorfeniramina);

Atarax (hydroksyzyna);

Zyrtec (cetyryzyna);

Allegra (feksofenadyna);

Clarinex (desloratadyna);

Claritin, Alavert (loratadyna);

Xyzal (lewocetyryzyna).

Leki przeciwhistaminowe mają skutki uboczne, ostrzegają eksperci:

senność, zawroty głowy, suchość w ustach, zaparcia, słaba koncentracja.

Jak leczyć przeziębienie u niemowląt i dzieci?

Aby jak najbezpieczniej złagodzić objawy przeziębienia u dzieci, należy wcześniej skonsultować się z pediatrą. Aby wybrać odpowiedni lek i bezpieczną dawkę, należy wziąć pod uwagę wagę dziecka, jego wiek i nasilenie objawów przeziębienia.

W przypadku dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy eksperci zalecają leki zawierające substancję czynną acetaminofen (Tylenol dla dzieci) w celu złagodzenia bólu.

Można również kupić dostępne bez recepty wersje ibuprofenu, leków przeciwhistaminowych i przeciwkaszlowych, które są bezpieczne dla dzieci w wieku 2 lat i starszych.

Co jeszcze można zrobić oprócz leków? Naturalne środki zaradcze

Oprócz leków, ważne jest również przestrzeganie tych zdrowych nawyków, które pomogą złagodzić objawy przeziębienia:

Wystarczająca ilość snu i odpoczynku w ciągu dnia.

Podczas przeziębienia zdrowy sen i odpoczynek to najlepsze, co możesz dać swojemu ciału. W ten sposób organizm się regeneruje. Sen ma również pozytywny wpływ na układ odpornościowy.

Pij dużo płynów i nawilżaj powietrze.

Picie wody, herbaty ziołowej lub jagodowej łagodzi objawy, usuwa toksyny z organizmu i rozrzedza śluz. Wdychanie pary wodnej może również zmniejszyć przekrwienie błony śluzowej nosa i ułatwić oddychanie. Używanie nawilżacza powietrza w pomieszczeniu, w którym śpisz, może pomóc w udrożnieniu przewodów nosowych.

Przyjmuj suplementy cynku, jedz miód i czosnek

Istnieją badania, które pokazują, że suplementy cynku aktywują układ odpornościowy i mogą skrócić czas trwania przeziębienia. Miód łagodzi ból gardła i pomaga w kaszlu. Czosnek ma właściwości antyseptyczne i przeciwbakteryjne, które mogą wspierać funkcje odpornościowe.

Holistyczne podejście: łagodzenie objawów

Z reguły przeziębienie ma kilka objawów, dlatego eksperci zalecają stosowanie kompleksowego podejścia do łagodzenia objawów, które często obejmuje

środki przeciwbólowe

leki zmniejszające przekrwienie;

leki przeciwhistaminowe;

leki wykrztuśne i/lub przeciwkaszlowe.

Leki te leczą wiele różnych objawów przeziębienia w tym samym czasie po pierwszej dawce. Należy je jednak stosować ostrożnie, aby chronić organizm przed przedawkowaniem i skutkami ubocznymi. Upewnij się, że produkt zawiera tylko te składniki aktywne, które zwalczają objawy, których doświadczasz.

Wiele osób błędnie uważa, że antybiotyki mogą przyspieszyć powrót do zdrowia po przeziębieniu, ale tak nie jest. Działają one tylko w przypadku leczenia infekcji bakteryjnych, a przeziębienia są zwykle wywoływane przez wirusy. Wybierając lek na przeziębienie, weź pod uwagę objawy, które powodują największy dyskomfort" - radzą lekarze. A jeśli przyjmujesz kilka leków, dokładnie przestudiuj ich skład i dawkowanie, aby uniknąć niebezpiecznych skutków ubocznych.