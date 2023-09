Jak uratować miękką marchew i przywrócić jej soczystość w kilka minut

Marchew szybko się psuje i traci swoją teksturę. Po tygodniu "odpoczynku" soczyste pomarańczowe warzywo stanie się pomarszczone i miękkie.

Na szczęście istnieje sposób na przywrócenie chrupiącej tekstury i wyglądu marchwi, jeśli zwiędnie. Zajmie to tylko kilka minut.

Zwiędłe marchewki można łatwo wykorzystać do przygotowania zupy, ale nie nadają się one do tarcia lub smażenia.

W takim przypadku oto wskazówka, która pomoże przywrócić marchewkom świeżość i soczystość. Wlej bardzo zimną wodę do miski lub dodaj kostki lodu. Następnie zanurz warzywo w wodzie i pozostaw na 10-20 minut. Jeśli marchewki są duże, potrwa to dłużej.

Po tej procedurze marchewki będą soczyste i jędrne, dzięki czemu można je łatwo wykorzystać do przygotowania wielu różnych potraw.

