Jak chronić ser przed pleśnią: najskuteczniejsza sztuczka

Właściwe przechowywanie sera może zapobiec powstawaniu nieestetycznej pleśni. Istnieje prosty sposób, aby tego uniknąć.

Często kupujemy ser w dużych ilościach, myśląc, że przechowywanie go w lodówce wystarczy, aby zachować jego świeżość. To błąd, ponieważ nie zapobiegnie to powstawaniu pleśni. Według Sante Plus, umieszczenie go w zamrażarce również nie jest najlepszym rozwiązaniem: straci większość swoich korzystnych właściwości.

Tak, istnieje alternatywa, aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu sera i jego pleśnieniu. Jest to nieoczekiwana i oryginalna wskazówka, o której razem opowiemy.

Sprytna sztuczka z masłem

Na wyciągnięcie ręki masz rozwiązanie, które może zapobiec tworzeniu się pleśni na serze. Być może nigdy o tym nie myślałeś, ale masło może pomóc w skutecznej konserwacji sera.

Wystarczy posmarować kawałki półtwardego sera masłem, aby zachować ich świeżość. Za każdym razem, gdy odetniesz kawałek, posmaruj go masłem, zawiń w folię spożywczą i włóż do lodówki. W ten sposób nie rozwinie się pleśń ani grzyb. Nie wspominając o tym, że kawałki sera nie będą suche i pozbędziesz się twardych krawędzi, które są nieprzyjemne w jedzeniu.

Zarówno masło, jak i ser mają wspólny mianownik - mleko. Nie zmieni to smaku sera, ale ochroni go przed kontaktem z powietrzem, które może powodować jego wysychanie.

Okres przechowywania sera

Nie da się przechowywać wszystkich serów w ten sam sposób. Sery świeże, prasowane, pleśniowe lub miękkie, z mleka koziego, topione, niskotłuszczowe, rafinowane lub nie, wymagają różnych warunków i czasu przechowywania.

Sery miękkie lub niskotłuszczowe mają najkrótszy okres przydatności do spożycia. Tego typu sery nie powinny być przechowywane w chłodni dłużej niż 15-20 dni. W takim przypadku należy je spożyć jak najszybciej i nigdy nie przechowywać dłużej niż miesiąc.

Sery kozie, na przykład o wadze jednego kilograma, mogą być przechowywane przez 1 do 2 miesięcy, a jeśli są większe, nawet dłużej. Prasowane sery owcze przechowują się najdłużej (miesiące na 1 kg), a im twardszy ser, tym tłustsze mleko, a tym samym lepszy smak.

Miękkie sery, takie jak brie i camembert, mogą być przechowywane przez kilka tygodni, gdy są młode. Ale jeśli są już dojrzałe, nie będą przechowywane zbyt długo i mogą stać się nieprzyjemne po około dziesięciu dniach.

Ogólnie rzecz biorąc, ser lubi chłodną i wilgotną atmosferę. Może być przechowywany w lodówce w temperaturze od 2 do 4°C, w zależności od rodzaju. Należy uważać, aby trzymać go z dala od żywności o silnym zapachu, który mógłby do niego przeniknąć.

Wskazówki dotyczące pakowania sera

Sekret bezpieczeństwa tkwi w opakowaniu. Najprostszym sposobem jest użycie oryginalnego opakowania całych serów lub folii spożywczej. Należy jednak uważać, aby nie docisnąć sera zbyt mocno, aby się nie przegrzał i nie spleśniał. Jeśli chcesz, możesz również użyć folii do owijania serów.

Inną opcją jest przechowywanie serów w hermetycznych pojemnikach, ale jeśli ich używasz, uważaj na miękkie sery, które mogą szybko nabrać nieprzyjemnego zapachu.

Aby uniknąć wysychania, zawsze upewnij się, że opakowanie jest dobrze dopasowane do sera. Po odpowiednim zapakowaniu umieść go w szczelnym pojemniku, aby chronić go przed ciśnieniem i zapachami z innych produktów spożywczych przechowywanych w lodówce.

