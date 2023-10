Jakie pokarmy jeść po 30 roku życia, aby zapobiec zmarszczkom?

Najważniejszym produktem, który powinien znaleźć się w diecie kobiety po 30. roku życia jest kolagen. Odpowiada on za jędrność i elastyczność skóry.

TSN

Kolagen to białko, które organizm wytwarza samodzielnie i które odpowiada za utrzymanie sprężystości i elastyczności skóry. Kolagen stanowi około 40% wszystkich białek w organizmie. Jednak wraz z wiekiem synteza kolagenu spada, co prowadzi do pojawienia się zmarszczek.

Kolagen odgrywa rolę nie tylko w utrzymaniu młodej skóry, ale także w zdrowiu paznokci, włosów, stawów i jelit. Organizm może samodzielnie wytwarzać niezbędną ilość kolagenu do 25 roku życia, ale później proces ten ulega spowolnieniu. To właśnie wtedy pojawiają się pierwsze zmarszczki, a później może rozwinąć się zapalenie stawów.

Według badań oczekuje się, że branża związana z produkcją produktów zawierających kolagen wzrośnie do 7,5 miliarda dolarów do 2027 roku ze względu na właściwości przeciwstarzeniowe tego białka.

Niektóre pokarmy zawierające kolagen mogą pomóc zachować młodzieńczą i piękną skórę:

Rosół z kości, zwłaszcza wołowiny i kurczaka, zawiera aktywny kolagen, który jest łatwo wchłaniany przez organizm i wspiera zdrową skórę i stawy. Jajka zawierają kolagen w żółtku, a także siarkę, która jest niezbędna do produkcji kolagenu i detoksykacji. Łosoś, bogaty w kwasy tłuszczowe omega-3, wspomaga syntezę kolagenu i nawilżenie skóry. Pestki dyni, które zawierają cynk, pomagają stymulować syntezę kolagenu i gojenie się ran. Zielone warzywa liściaste, dzięki zawartości chlorofilu, wspierają kolagen w skórze i chronią przed szkodliwym działaniem promieni UV. Owoce cytrusowe są bogate w witaminę C, która jest niezbędna do syntezy kolagenu. Pomidory zawierają likopen, który chroni kolagen przed uszkodzeniami słonecznymi. Awokado zawiera witaminę E, która pomaga zapobiegać rozpadowi kolagenu w organizmie. Jagody, takie jak maliny, jeżyny, truskawki i żurawina, zawierają kwas elagowy, który chroni kolagen przed rozpadem. Nasiona chia, bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, pomagają nawilżyć komórki skóry.

Ogólnie zaleca się codzienne włączanie tych produktów do diety, aby zachować zdrową i piękną skórę.

