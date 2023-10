Jaką roślinę umieścić w sypialni, jeśli cierpisz na bezsenność

Niektóre rośliny ogrodowe można przenieść do domu na zimę i uprawiać je na parapecie. Może to być nie tylko źródło świeżych ziół, ale także przydatne narzędzie do poprawy jakości snu. Jedną z takich roślin jest lawenda. Jej uprawa w domu jest bardzo prosta, wystarczy odciąć zdrową gałązkę. Pokażemy ci, jak to zrobić.

Najlepszym czasem na ukorzenienie sadzonek lawendy jest okres po kwitnieniu, zwłaszcza w październiku, pisze Ukr.media. Jeśli pęd nadal kwitnie, należy ostrożnie odciąć górną część z kwiatami. W takim przypadku do ukorzeniania nadają się jednoroczne gałęzie.

Weź 10-centymetrowy pęd i oczyść go z liści 5 centymetrów od dołu. Pozostaw górne liście, które zasilą sadzonkę. Następnie pęd należy zakopać we wcześniej przygotowanej doniczce z ziemią. W jednej doniczce można posadzić kilka sadzonek lawendy. Przykryj lawendę plastikową torbą i umieść ją w ciepłym i dobrze oświetlonym miejscu w celu dalszego ukorzenienia. W ciągu 30 dni roślina ukorzeni się i będzie można ją wykorzystać jako kwiat domowy.

Jedną z głównych zalet uprawy lawendy w domu jest jej uspokajające działanie. Lawenda poprawia jakość snu i pomaga złagodzić bezsenność. Ponadto roślina ta pomaga złagodzić napięcie nerwowe i zmęczenie.

Należy jednak pamiętać, że lawenda może mieć przeciwwskazania dla niektórych osób, dlatego lepiej skonsultować się ze specjalistą przed rozpoczęciem jej uprawy.

