Kosmetolodzy wyróżnili 4 główne etapy pielęgnacji skóry, które sprawią, że będzie ona zdrowa i promienna

Sekret pięknej i zdrowej skóry tkwi w regularnej i właściwej pielęgnacji, która wspiera optymalne funkcjonowanie skóry, odbudowuje mikrobiom i płaszcz hydro-lipidowy naskórka. Przyjrzyjmy się każdemu krokowi z osobna, aby zrozumieć, czym jest podstawowa pielęgnacja i jakie etapy obejmuje ta procedura.

Oczyszczanie

Pierwszym i najważniejszym krokiem do pięknej skóry jest oczyszczanie. Bez odpowiedniego oczyszczania nie ma mowy o zdrowej skórze. Niezależnie od tego, jakich produktów do pielęgnacji skóry używasz, jeśli dokonasz niewłaściwego wyboru środków czyszczących (na przykład używając produktów o zasadowym pH, agresywnych środków powierzchniowo czynnych lub wybierając niewłaściwe dla swojego rodzaju skóry), może to prowadzić do pogorszenia procesu złuszczania komórek, stanów zapalnych i utraty wilgoci.

Środki oczyszczające powinny tworzyć lekko kwaśne środowisko o pH 5,5-6,0. Pomaga to zwalczać patogenną mikroflorę, zatrzymywać wilgoć, przywracać mikrobiom i pozbywać się martwych komórek skóry. Produkty powinny być delikatne i bezpieczne, bez SLS, najlepiej na bazie roślinnych i bezpiecznych środków powierzchniowo czynnych. Pożądane jest, aby zawierały niskie stężenia kwasu mlekowego, prebiotyków, ekstraktów z alg, skrzypu, rumianku, nagietka i innych przydatnych składników. Etap oczyszczania powinien być regularny, zarówno rano, jak i wieczorem. Wieczorem należy dokładnie usunąć kosmetyki dekoracyjne i pielęgnacyjne.

Tonizowanie

Wiele osób pomija ten ważny krok, uważając go za opcjonalny. Tonik odgrywa jednak kluczową rolę w pielęgnacji skóry, pełniąc kilka ważnych funkcji:

Usuwa pozostałości środków powierzchniowo czynnych i miceli, zapobiegając negatywnym reakcjom chemicznym.

Usuwa pozostałości oleju, makijażu, zanieczyszczeń i czynników środowiskowych.

Normalizuje poziom pH skóry.

Przygotowuje naskórek do lepszego wchłaniania składników aktywnych kolejnych produktów pielęgnacyjnych.

Łagodzi skórę, tonizuje ją i zapewnia dodatkowe nawilżenie.

Produkty o głębokim działaniu

Są to produkty, zazwyczaj w formie wodnej emulsji lub żelu, o składzie ukierunkowanym na działanie w głębszych warstwach skóry. Są one zawsze nakładane na czystą twarz i działają na komórki i przestrzeń międzykomórkową, odżywiając je przydatnymi składnikami i minerałami.

Produkty działające powierzchniowo

Są to produkty na bazie wody, które zawierają więcej olejków i składników aktywnych niż wody. Działają na pierwsze trzy warstwy naskórka, nawilżając skórę, wygładzając jej mikrorelief, tworząc barierę ochronną i przywracając równowagę hydrolipidową.

