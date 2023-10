Zimna pogoda i tajemniczo suche powietrze w pomieszczeniach sprawiają, że skóra ust staje się cieńsza i bardziej wrażliwa, co powoduje ich pękanie. Ukr.media sugeruje stosowanie oleju kokosowego w celu ochrony ust przed wysychaniem.

Olej kokosowy jest naturalnym środkiem nawilżającym, który pomaga utrzymać wilgoć w skórze i zapobiega wysuszaniu i pękaniu ust. Możesz zrobić balsam do ust na bazie oleju kokosowego i przekonać się sam. Naturalne właściwości oleju kokosowego sprawiają, że z łatwością może on zastąpić zwykłe balsamy do ust, które zazwyczaj kupujemy w sklepach.

Interesujące, prawda? Ten artykuł zawiera najlepsze przepisy na kokosowe balsamy do ust, które zapewnią ci miękkie i zdrowe usta.

Olej kokosowy na usta

Olej kokosowy to naturalny środek nawilżający, który sprawia, że usta są nawilżone, miękkie i elastyczne. Tworzy na skórze warstwę lipidową, która zmniejsza parowanie wody i zapobiega wysuszeniu.

Olej zawiera SPF (Sun Protection Factor), co czyni go naturalnym filtrem przeciwsłonecznym, chroniącym delikatną skórę ust przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych (należy pamiętać, że SPF oleju kokosowego jest niski, od 2 do 8).

Olej kokosowy ma właściwości antybakteryjne i zapobiega rozwojowi bakterii i innych mikroorganizmów na spierzchniętych ustach.

Działa kojąco na skórę i leczy spierzchnięte usta, łagodząc stany zapalne.

Olej kokosowy stymuluje produkcję kolagenu, który pomaga naprawić skórę i leczyć uszkodzone usta.

Przepis na balsam do ust z olejem kokosowym:

Czego potrzebujesz:

1 łyżeczka oleju kokosowego

1 łyżeczka wazeliny

Przygotowanie:

Roztop wazelinę podgrzewając ją na patelni lub w kąpieli wodnej. Wymieszaj roztopioną wazelinę z olejem kokosowym. Wlej mieszaninę do pojemnika i umieść w zamrażarce na 20-30 minut.

Możesz również użyć miodu zamiast wazeliny ze względu na jego właściwości nawilżające. Wymieszaj równe części miodu i oleju kokosowego i przechowuj w zamrażarce w małym pojemniku.

