Ukraińcy, którzy nie są w stanie samodzielnie opłacać mediów, mogą ubiegać się o dotację od państwa. Prawo określa kategorie obywateli, którzy mogą otrzymać dotację mieszkaniową za nadmierną powierzchnię mieszkalną.

Dotacja mieszkaniowa na nadmierną powierzchnię mieszkalną jest przyznawana, jeśli zostanie to określone we wniosku. Fundusz Emerytalny Ukrainy wyjaśnił, kto jest uprawniony do dotacji na nadmierną powierzchnię mieszkalną.

Dopłata do nadmiernej powierzchni mieszkalnej może być przyznana

niepracujące osoby niepełnosprawne mieszkające samotnie;

emeryci i renciści otrzymujący emeryturę lub rentę z tytułu wysługi lat, o ile osiągnęli ustawowy wiek emerytalny.

Standardy socjalne w zakresie mieszkalnictwa, w ramach których państwo zapewnia obywatelom dopłaty do mieszkań i usług komunalnych, zostały określone w uchwale rządu nr 409 "W sprawie ustanowienia państwowych standardów socjalnych w dziedzinie mieszkalnictwa i usług komunalnych" z dnia 06.08.2014 r.

Wysokość dopłaty do mieszkania i usług komunalnych jest ustalana indywidualnie dla każdego gospodarstwa domowego. Zależy ona od następujących czynników:

dochodu gospodarstwa domowego;

wysokości wydatków na cele mieszkaniowe i usługi komunalne;

liczby osób w gospodarstwie domowym

status społeczny gospodarstwa domowego.

Dotacja mieszkaniowa i komunalna naliczana jest od 1 dnia miesiąca, w którym złożono wniosek, do końca sezonu grzewczego.

Aby ubiegać się o dotację, należy skontaktować się z organem ochrony socjalnej w miejscu zameldowania. W tym celu należy dostarczyć następujące dokumenty:

formularz wniosku

kopię paszportu;

kopię numeru rejestracyjnego podatnika

kopię zaświadczenia o dochodach

kopię zaświadczenia o składzie rodziny

kopię dokumentu potwierdzającego własność mieszkania (jeśli istnieje).

