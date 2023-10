Na Ukrainie nadal obowiązuje stan wojenny, a w celu zapewnienia obrony narodowej przeprowadzono powszechną mobilizację. W ramach tej mobilizacji służba jest obowiązkowa dla obywateli, którzy są w ograniczonym stopniu zdolni do służby wojskowej, ale służba ta podlega odpowiednim ograniczeniom i jest rozpatrywana z uwzględnieniem możliwości fizycznych i stanu zdrowia każdej osoby.

Niektóre szczegóły dotyczące miejsc służby dla tej kategorii obywateli zostały omówione w artykule Nowego Głosu. Zgodnie z przepisami, lekarze wojskowej komisji lekarskiej (MMC) określają stopień zdolności do służby wojskowej i wskazują, gdzie dana osoba może, a gdzie nie może służyć. Prawo zabrania osobom, które są częściowo sprawne, służby w takich rodzajach wojsk jak powietrznodesantowe oddziały szturmowe, siły morskie, piechota morska i siły specjalne (z wyjątkiem jednostek wsparcia).

Tak więc osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną mogą być kierowane do służby w następujących miejscach:

Jednostki wsparcia. Terytorialne centra kontroli i dowodzenia (TCC). Instytucje i organizacje. Instytucje edukacyjne.

W październiku na Ukrainie zmobilizowano następujące kategorie obywateli:

Sprawni i częściowo sprawni mężczyźni w wieku od 27 do 60 lat, niezależnie od doświadczenia wojskowego.

Sprawni i częściowo sprawni mężczyźni w wieku od 18 do 27 lat, którzy służą w rezerwie po zakończeniu służby wojskowej i ukończyli wydział wojskowy lub wyższą wojskową instytucję edukacyjną.

Kwalifikujący się i w ograniczonym stopniu kwalifikujący się poborowi w wieku od 18 do 27 lat, którzy nie odbyli regularnej służby i wybrali służbę kontraktową w Siłach Zbrojnych Ukrainy.

Kobiety podlegające obowiązkowi służby wojskowej w wieku od 18 do 60 lat, które ukończyły wyższą wojskową instytucję edukacyjną lub wydział wojskowy i służą w rezerwie.

Kobiety w wieku powyżej 18 lat mogą zostać zmobilizowane do służby kontraktowej na mocy decyzji władz wojskowych, jeśli ich specjalność jest wymagana przez Siły Zbrojne i są one zdolne do służby ze względów zdrowotnych.

Byłe żołnierki, które posiadały stopnie wojskowe i zostały zwolnione ze służby, nadal podlegają obowiązkowi służby wojskowej.

Osoby, które zostały usunięte z rejestru wojskowego po rejestracji i nie korzystają z prawa do odroczenia.

Osoby, które zostały wyłączone z ewidencji wojskowej i uznane za zdolne lub częściowo zdolne do służby wojskowej w okresie stanu wojennego orzeczeniem wojskowej komisji kwalifikacyjnej, jeżeli nie korzystają z prawa do odroczenia i nie zostały skazane za ciężkie przestępstwa.

Wszyscy mężczyźni, którzy otrzymali wezwania do wyjaśnienia danych, muszą zgłosić się do Terenowego Centrum Dowodzenia i Kontroli (TCC), chyba że mają ważne powody, aby tego nie robić. W trakcie wyjaśniania danych ustala się, czy istnieje możliwość odroczenia mobilizacji. Jeśli istnieje odroczenie, prawo zabrania wysyłania takich obywateli do CMC i mobilizowania ich.

Jeśli nie ma odroczenia, mężczyźni są wysyłani do RPP, gdzie ustalany jest stopień zdolności do służby wojskowej, a dalsze kroki są określane zgodnie z decyzją RPP i prawem.

Na początku tego roku Ukraina zatwierdziła nową listę chorób i schorzeń, które są wykorzystywane do oceny zdolności do służby wojskowej. Lista ta reguluje również służbę tych, którzy są w ograniczonym stopniu sprawni.

