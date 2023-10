Lepszy niż kupiony w sklepie: Jak zrobić ser topiony w domu

Domowy ser topiony to idealne nadzienie do kanapek i tostów, a jego przygotowanie jest bardzo proste. Kiedy robisz go sam, możesz eksperymentować z nadzieniami i smakami, aby zaspokoić swoje kubki smakowe. Co więcej, ten domowy ser jest nie tylko smaczniejszy, ale także tańszy niż jego sklepowe odpowiedniki.

Smak sera jest naprawdę wspaniały, zwłaszcza w połączeniu z ulubionymi nadzieniami. Zalecamy, abyś spróbował zrobić go samodzielnie, a będziesz mile zaskoczony rezultatem. Przepis został udostępniony na stronie gospodynka.

Składniki:

1,2 kg twarogu (zawartość tłuszczu do wyboru)

160 g masła

2 jajka

0,5 łyżeczki kwasu cytrynowego

1,5 łyżeczki sody oczyszczonej

2 łyżeczki soli

Przygotowanie:

Umieść twaróg, jajka i masło w misie blendera. Dodaj kwasek cytrynowy i sodę oczyszczoną. Wymieszaj wszystkie składniki w blenderze do uzyskania jednolitej masy, a następnie przelej ją do rondla. Podgrzewaj mieszaninę na średnim ogniu, stale mieszając, aż stanie się jednorodna. Zwykle zajmuje to około 10-12 minut. Gdy masa stanie się płynna, dodaj sól. Przełóż masę z powrotem do blendera i ponownie zmiksuj, aby uniknąć grudek. Po zmiksowaniu wlej masę z powrotem na patelnię i podgrzewaj, aż pojawią się pierwsze bąbelki. Następnie natychmiast zdjąć z ognia. Pozostaw twaróg do ostygnięcia w rondlu przez około 10 minut, od czasu do czasu mieszając. Nie dopuścić do zagotowania masy. Umieść swoje ulubione dodatki w pojemnikach do smaku. Polej je lekko schłodzonym twarogiem i dobrze wymieszaj. Ja zazwyczaj robię serki z nadzieniami takimi jak zioła i czosnek, pieczarki czy szynka. Jedną porcję zostawiam bez dodatków. Przykryć pojemniki folią spożywczą, schłodzić w temperaturze pokojowej, a następnie przenieść do lodówki do zastygnięcia (1-2 godziny). Następnie zdejmij folię, zamknij pokrywki i przechowuj w lodówce. Ten domowy ser jest niezwykle smaczny i nie ma smaku sody. Nie różni się od najdroższych marek sklepowych i jest idealnym nadzieniem do kanapek i tostów.

