Burze magnetyczne zmusiły ptaki do zmiany migracji - naukowcy

Kiedy ptaki i inne zwierzęta odbywają swoje sezonowe migracje, kierują się polem geomagnetycznym. Jednak koronalne wyrzuty masy na Słońcu regularnie wywołują ziemskie burze magnetyczne, które mogą tymczasowo zakłócać nawigację ptaków podczas lotów długodystansowych.

Zostało to zgłoszone przez naukowców z University of Michigan i kilku innych amerykańskich uniwersytetów. Znaleźli oni dowody na związek między dynamiką nocnych migracji ptaków a zakłóceniami geomagnetycznymi.

W artykule opublikowanym w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences naukowcy wykorzystali dane z dużej sieci dopplerowskich radarów pogodowych w Stanach Zjednoczonych. Ten długoterminowy układ charakteryzuje dynamikę nocnych migracji ptaków żyjących w Ameryce Północnej w ciągu 22 lat badań.

Próba obejmowała 1,7 miliona zdjęć radarowych wykonanych jesienią i 1,4 miliona wiosną. Zostały one porównane z odczytami naziemnych magnetometrów znajdujących się w pobliżu radarów pogodowych w celu określenia lokalnego wskaźnika zakłóceń magnetycznych.

Według ekspertów "loty z wysiłkiem" pod wiatr zmniejszyły się szczególnie znacząco przy pochmurnej pogodzie podczas silnych burz słonecznych. Sugeruje to, że w takich warunkach nawigacja ptaków wędrownych była utrudniona przez dwa czynniki jednocześnie - pogorszenie widoczności niebiańskich punktów orientacyjnych i burze magnetyczne.

"Nasze wyniki pokazują, że mniej ptaków migruje podczas silnych zaburzeń geomagnetycznych. Prawdopodobnie mają one większe trudności z nawigacją, zwłaszcza przy pochmurnej pogodzie jesienią. Przejawia się to w tym, że ptaki mogą poświęcać mniej wysiłku na aktywny lot we właściwym kierunku i poruszać się bardziej zgodnie z wiatrem" - wyjaśnił Eric Galson-Castillo, główny autor pracy naukowej.

