Większość ludzi psuje swoje paznokcie w domu niewłaściwą pielęgnacją. Aby zachować zdrowe paznokcie, powierz je profesjonalistom.

Obcinanie paznokci w niewłaściwym czasie

Dotyczy to zwłaszcza paznokci u stóp, które mogą powodować ucisk i uszkodzenia podczas noszenia skarpet i butów. Nieprawidłowo przycięte paznokcie mogą prowadzić do pęknięć i fal na ich powierzchni, co stwarza ryzyko infekcji i grzybicy.

Samodzielne usuwanie lakieru żelowego

Samodzielne usuwanie lakieru żelowego może uszkodzić płytkę paznokcia i doprowadzić do utraty jakości kolejnej powłoki. Paznokieć staje się bardziej wrażliwy i może boleć przy dotknięciu lub w kontakcie z wodą.

Niewłaściwe narzędzia do manicure

Niewłaściwy dobór narzędzi do manicure i pedicure, takich jak narzędzia do skórek o tępych lub ostrych krawędziach, może prowadzić do urazów i stanów zapalnych wokół łożyska paznokcia. Niewłaściwe pilniki do paznokci mogą również prowadzić do rozdwajania się i przerzedzania płytki paznokcia.

Obgryzanie paznokci

Obgryzanie paznokci lub samodzielne wycinanie skórek może prowadzić do deformacji płytki paznokcia i pojawienia się fal na paznokciach, co może być nieodwracalne.

Zbyt krótkie obcinanie paznokci

Zbyt krótkie obcinanie paznokci może prowadzić do bolesnych doznań. Może również powodować rozdwajanie się płytki paznokcia i narażać na ryzyko wrastania paznokci.

Niewłaściwe oczyszczanie

Używanie niewłaściwych narzędzi do czyszczenia pod paznokciami może uszkodzić płytkę paznokcia. Do tej procedury zaleca się użycie starej szczoteczki do zębów i mydła.

Używanie zmywacza do paznokci

Zmywacze do paznokci na bazie acetonu mogą uszkodzić płytkę paznokcia i prowadzić do oparzeń i zwyrodnień. Dlatego ważne jest, aby wybierać bezpieczniejsze produkty.

Samodzielne nakładanie lakieru żelowego

Nakładanie lakieru żelowego bez odpowiednich umiejętności może prowadzić do urazów i deformacji płytki paznokcia. Zaleca się wykonanie tej procedury przez profesjonalistów.

