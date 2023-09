Mogą powodować raka: Jak słodkie napoje zabijają zdrowie

Chłodzą , tonizują, rozweselają i... zabijają wątrobę. Chociaż są przyjemne w upale, słodkie napoje są śmiertelne dla zdrowia wątroby.

W nowym badaniu przeprowadzonym przez amerykańskich naukowców, które trwało ponad 20 lat, jedno jest jasne: codzienne spożywanie słodkich napojów zwiększa ryzyko raka i innych niebezpiecznych chorób wątroby.

Badacze uzyskali równie interesujące wyniki dotyczące napojów dietetycznych ze sztucznymi słodzikami. Jeśli codziennie pijesz słodkie napoje gazowane lub kompot domowej roboty, czytaj dalej!

Słodzone napoje są trucizną dla wątroby

Wydawać by się mogło, że niebezpieczeństwa związane z napojami słodzonymi są oczywiste, ale fakt, że napój gazowany lub ulubiony sok jagodowy zwiększa ryzyko zachorowania na raka wątroby i wpływa na śmiertelność, jest odkryciem ze znakiem plus, według amerykańskich naukowców, którzy zauważyli to podczas 20-letnich badań. Według statystyk 65% dorosłej populacji USA codziennie spożywa napoje słodzone cukrem.

Należy zauważyć, że choroby wątroby są główną przyczyną zachorowalności i śmiertelności na całym świecie, twierdzą naukowcy.

Amerykańscy naukowcy z Brigham and Women's Hospital i Harvard Medical School w Bostonie przeprowadzili badanie mające na celu zbadanie związku między spożyciem słodzonych cukrem i sztucznie słodzonych napojów a występowaniem raka wątroby i przewlekłej choroby wątroby. Według naukowców jest to pierwsze badanie, w którym odnotowano związek między spożyciem napojów słodzonych cukrem a śmiertelnością z powodu chorób wątroby.

"Jeśli nasze odkrycia zostaną potwierdzone, zmniejszenie spożycia napojów słodzonych cukrem może być strategią zdrowia publicznego mającą na celu ograniczenie chorób wątroby" -powiedział autor badania, dr Longgang Zhao.

W badaniu wzięło udział 100 000 kobiet po menopauzie. Uczestniczki podzielono na te, które codziennie spożywały napoje słodzone cukrem i te, które spożywały niskokaloryczne napoje ze sztucznymi słodzikami.

Cukier czy słodzik? Wyniki badania

Naukowcy obserwowali uczestników w wieku od 50 do 79 lat przez ponad 20 lat, badając dane dotyczące zachorowalności na raka wątroby i zgonów z powodu chorób wątroby, takich jak zwłóknienie, marskość wątroby i przewlekłe zapalenie wątroby. Wyniki badania wykazały, że 6,8% kobiet, które spożywały jeden lub więcej słodkich napojów dziennie, miało o 85% wyższe ryzyko zachorowania na raka wątroby i o 68% wyższe ryzyko zgonu z powodu przewlekłej choroby wątroby niż te, które spożywały mniej niż 3 słodkie napoje miesięcznie. W okresie badania u 207 kobiet rozwinął się rak wątroby, a 148 zmarło z powodu przewlekłej choroby wątroby.

"Picie napojów słodzonych cukrem jest czynnikiem ryzyka otyłości, cukrzycy i chorób układu krążenia. Może prowadzić do insulinooporności i stanów zapalnych, które są silnie powiązane z rakiem wątroby i zdrowiem" - mówi autor badania Longgang Zhao.

Jeśli chodzi o sztucznie słodzone napoje, Zhao i jego koledzy nie znaleźli związku między spożyciem takich napojów a ryzykiem raka wątroby lub zgonu z powodu chorób wątroby. Ponieważ wielkość próby do analizy sztucznie słodzonych napojów była ograniczona, wyniki te należy interpretować z ostrożnością, stwierdzili naukowcy.

"Biorąc pod uwagę, że spożycie sztucznie słodzonych napojów jest niskie w populacji ogólnej, wielkość próby jest stosunkowo niewielka, więc zależność dawka-efekt pozostaje nieznana" - powiedział dr Zhao.

Aco z dietetyczną colą?

Chociaż sztucznie słodzone napoje nie wzbudziły żadnych obaw w badaniu, Coca-Cola jest nadal uważana za jeden z najbardziej szkodliwych napojów, ponieważ zawiera aspartam. Niedawno Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) oficjalnie sklasyfikowała sztuczny słodzik aspartam jako potencjalny czynnik rakotwórczy. Jednak wielu naukowców zaprzecza temu, powołując się na własne argumenty. Chociaż nie ma dowodów klinicznych potwierdzających rakotwórczość słodzików, wiadomo, że zwiększają one stan zapalny w organizmie.

Zgodnie zzaleceniami WHO, napoje z aspartamem mogą być spożywane w dopuszczalnym limicie 40 mg na 1 kg masy ciała. Aby przekroczyć ten próg, osoba o przeciętnej wadze musi wypić 10-14 puszek coli.

Paul Faroa, epidemiolog onkologiczny i lekarz medycyny, nie uważa słodzika za niebezpieczny dla zdrowia:

"Dowody na to, że aspartam powoduje pierwotnego raka wątroby lub jakikolwiek inny nowotwór u ludzi są niezwykle słabe" - komentuje naukowiec.

Co hepatolodzy sądzą o nowym badaniu

Warto zauważyć, że 40% osób z rakiem wątroby nie ma żadnego ze znanych czynników ryzyka choroby, takich jak przewlekłe zapalenie wątroby typu B lub C, cukrzyca typu 2 lub otyłość. W obecnej analizie naukowcy chcieli ustalić, czy napoje słodzone cukrem lub słodzikami mogą być czynnikiem ryzyka raka i chorób wątroby. Nancy S. Roe, MD, hepatolog z Rush Medical College w Chicago, która nie brała udziału w badaniu, powiedziała, że autorom należy pogratulować próby wyjaśnienia zagrożeń dla zdrowia wątroby związanych ze sztucznymi lub słodzonymi napojami.

Według hepatologa najważniejszym odkryciem jest związek między codziennym spożyciem napojów słodzonych cukrem a zdrowiem wątroby.

"Niezależnie od tego, czy jest to zastępczy marker ryzyka choroby wątroby (np. stłuszczenia wątroby), czy też konsekwencja samego picia napoju, jest to prosta miara dla klinicystów i łatwa zmiana zachowania dla pacjentów" - powiedział lekarz.

Ponieważ badanie było badaniem obserwacyjnym, naukowcy potrzebują więcej danych, aby wyciągnąć związek przyczynowy między słodkimi napojami a ryzykiem niebezpiecznych chorób i raka wątroby.

Niemniej jednak, 20-letnie badanie obejmujące około 100 000 osób sugeruje jedno: codzienne spożywanie napojów zawierających cukier lub substytuty cukru może wywoływać niebezpieczne choroby wątroby i raka.