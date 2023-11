Czy koty mogą jeść trawę: co mówią naukowcy

Większość właścicieli kotów tak naprawdę nie wie, dlaczego ich pupile od czasu do czasu jedzą trawę. Powszechnie uważa się, że jest to sposób na oczyszczenie żołądka.

W rzeczywistości koty jedzą trawę przez cały czas. Jednak właściciele kotów zauważają to tylko wtedy, gdy znajdują resztki trawy, które ich koty wymiotują.

Jak powiedział Science ekspert ds. zachowania kotów David Schultz, naukowcy z University of California, Davis School of Veterinary Medicine przeprowadzili ankietę, w której poprosili rodziców zwierząt domowych o poinformowanie, jak często ich zwierzęta jedzą roślinność. Dotyczyło to osób, których koty wychodzą na spacer na zewnątrz.

Badanie, w którym wzięło udział ponad 1000 właścicieli kotów, wykazało, że zwierzęta często gryzły zieleń: 71 procent właścicieli kotów widziało swoje koty jedzące rośliny co najmniej sześć razy w życiu, a 61 procent widziało je jedzące rośliny co najmniej 10 razy. Tylko 11 procent nigdy nie widziało swojego kota jedzącego roślinność.

Wyniki badania wykazały, że 27 procent kotów często wymiotowało po zjedzeniu trawy.

Badanie wykazało, że jest mało prawdopodobne, aby koty używały trawy jako prymitywnego lekarstwa na żołądek. Wyniki nie potwierdzają również innej hipotezy, że młode koty uczą się jeść trawę, obserwując swoich starszych.

Zespół badawczy uważa, że jedzenie trawy jest nadal częścią reżimu zdrowotnego. W szczególności koty regularnie jedzą trawę, aby stymulować aktywność mięśni w przewodzie pokarmowym i wypychać pasożyty z jelit.

Zauważono również, że koty jedzą mniej trawy niż psy. Może to wynikać z faktu, że infekcje pasożytnicze były mniej powszechne wśród kocich przodków lub z faktu, że koty zakopują i unikają nawzajem swoich odchodów, co spowolniło rozprzestrzenianie się pasożytów w porównaniu z psami, które są znane z tego, że "wchodzą sobie w drogę".

Najważniejsze jest to, że jedzenie trawy nie jest oznaką choroby zwierzęcia, a co ważniejsze, jest to prawdopodobnie instynktowne zachowanie, którego nawet najbardziej sumienny rodzic zwierzęcia nie może powstrzymać. Rozwiązaniem, jak sugeruje zespół badawczy, jest upewnienie się, że koty domowe mają wystarczająco dużo bezpiecznej, nietrującej roślinności do żucia. W szczególności można wykiełkować trawę w doniczce w domu i dać ją kotom do zjedzenia, aby mieć pewność, że ta roślinność jest bezpieczna.

