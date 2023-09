Możesz stracić wzrok: 5 toksycznych roślin, dla których nie ma miejsca w domu

Rośliny domowe ozdobią każdy dom i zapewnią piękno i komfort. Istnieją jednak rośliny, które mogą być niebezpieczne dla dzieci i zwierząt domowych.

Według "Sante", liście lub łodygi niektórych roślin mogą być toksyczne. Dlatego przed zakupem rośliny doniczkowej ważne jest, aby sprawdzić, czy ma ona potencjał alergizujący i nie jest toksyczna dla dzieci i zwierząt domowych.

Grubosz (grubosz jajowaty), roślina ta nazywana jest również drzewem jadeitowym. Jest łatwa w pielęgnacji ze względu na niskie wymagania dotyczące podlewania. Może być jednak toksyczna dla ludzi i zwierząt domowych. W razie przypadkowego połknięcia, zwłaszcza przez dzieci, psy lub koty, może powodować wymioty z towarzyszącą biegunką. Dotykanie rośliny może powodować oparzenia lub swędzenie skóry, szczególnie w przypadku jej soków i liści.

Dieffenbachia to tropikalna roślina z rodziny tarczowatych. Jest to roślina ozdobna, która toleruje ciepło i słabe oświetlenie. Najbardziej niebezpiecznym elementem tej rośliny jest jej sok. Może on powodować obrzęk języka i błon śluzowych. Powtarzający się kontakt rośliny ze skórą może powodować zapalenie skóry. Jeśli jej sok dostanie się do oczu, może powodować silny ból, któremu towarzyszy krwawienie spojówek. Możliwa jest również tymczasowa częściowa utrata wzroku.

Różanecznik (azalia) - liście i sok rośliny mogą powodować nudności, bóle i skurcze brzucha, biegunkę, niedociśnienie lub nadmierne ślinienie. Objawy pojawiają się od 30 minut do 2 godzin po spożyciu liści lub soku.

Cyklamen - cebulka tego krokusa jest toksyczna. Objawy: wymioty, nudności, bóle brzucha, a czasem nawet paraliż mięśni.

Figowiec benjamina (drzewo figowe lub kauczukowe) - jego liście są niebezpieczne dla małych dzieci. Połknięcie może powodować ból brzucha, wymioty, nudności i lekkie pieczenie wokół ust. Figowiec jest również toksyczny dla zwierząt domowych. Połknięcie go może spowodować nadmierne ślinienie, podrażnienie jamy ustnej, biegunkę lub wymioty.

Przypominamy, że rośliny domowe mogą upiększać przestrzeń i przynosić korzyści, ale mogą też być źródłem niedogodności i problemów. Niektóre z nich mają zdolność przyciągania szkodników, takich jak karaluchy.

