Kryzys klimatyczny staje się coraz bardziej realnym zagrożeniem dla Ziemi, a jednym z jego przejawów jest wzrost aktywności burz słonecznych. Aby zareagować na to zagrożenie, zespół NASA wykorzystuje sztuczną inteligencję do opracowania systemu wczesnego ostrzegania.

Według ScienceAlert, światło podróżuje szybciej niż materiały wyrzucane ze Słońca podczas burz słonecznych. Oznacza to, że naukowcy mają około 30 minut na ostrzeżenie mieszkańców Ziemi o możliwej burzy słonecznej.

Silne burze słoneczne mogą prowadzić do wielogodzinnych przerw w dostawie prądu, a nawet do masowego zniszczenia infrastruktury elektrycznej i komunikacyjnej. Aby poprawić prognozowanie burz słonecznych, naukowcy NASA wykorzystują dane z satelitów takich jak ACE, Wind, IMP-8 i Geotail.

Aby opracować dokładny model predykcyjny, używają sztucznej inteligencji i nazywają go DAGGER. Model ten jest w stanie przewidzieć intensywność i kierunek burz słonecznych w czasie krótszym niż sekunda i tworzyć prognozy co minutę. Jest to znaczący krok naprzód w porównaniu z poprzednimi metodami prognozowania, które zajmowały dużo czasu.

Takie prognozy są ważne, ponieważ burze słoneczne mogą wpływać na elektrownie, satelity i systemy komunikacyjne. DAGGER jest w stanie przewidzieć, gdzie burza słoneczna może uderzyć w Ziemię.

Ten nowy system jest uruchamiany na platformie open-source, dając przedsiębiorstwom użyteczności publicznej i firmom komunikacyjnym czas na zintegrowanie go z ich systemami oceny zagrożeń i ostrzegania publicznego.

Dzięki DAGGER naukowcy mogą szybciej i skuteczniej otrzymywać informacje o ekstremalnych zjawiskach słonecznych, aby zmniejszyć możliwe konsekwencje dla naszej infrastruktury elektrycznej i komunikacyjnej.

W ten sposób, dzięki nowoczesnym technologiom i sztucznej inteligencji, ludzkość będzie w stanie lepiej chronić się przed burzami słonecznymi i ich konsekwencjami dla Ziemi.

Dla przypomnienia, kiedy ptaki i inne zwierzęta dokonują sezonowych migracji, kierują się polem geomagnetycznym. Jednak koronalne wyrzuty masy na Słońcu regularnie wywołują ziemskie burze magnetyczne, które mogą tymczasowo zakłócić proces nawigacji ptaków podczas lotów długodystansowych.

