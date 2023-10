Sprowadzisz na siebie kłopoty: dlaczego nie powinieneś nosić cudzych butów

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której będzie musiał założyć cudze buty. Na przykład, jeśli Twoje trampki są uszkodzone i ktoś pożyczy Ci swoje, Pixel informuje.

Zdarza się również, że jesteśmy proszeni o założenie kapci jednego z właścicieli mieszkania, gdy jesteśmy w odwiedzinach. Czasami dziewczyny wymieniają się nawet butami, zwłaszcza jeśli obie uważają, że buty ich koleżanki wyglądają bardziej interesująco.

Znaki ludowe nie zalecają jednak noszenia cudzych butów i ma to swoje racjonalne wytłumaczenie.

Zgodnie z wierzeniami, rzeczy gromadzą energię swojego właściciela, a energia ta nie zawsze jest pozytywna. Dlatego noszenie cudzych butów może prowadzić do problemów.

Czytaj także: Komu nie dawać zegarka i dlaczego: znaczenie przesądów

Jest jeszcze jeden znak: jeśli dziewczyny wymieniają się butami, może to prowadzić do konfliktów i nieporozumień w przyszłości, w tym do możliwości wejścia w trójkąt miłosny.

Jednak z racjonalnego punktu widzenia warto również pamiętać, że buty są przedmiotem osobistym, a ich noszenie może być niehigieniczne. Istnieje ryzyko zarażenia się infekcją grzybiczą. Dlatego bezpiecznie jest nosić buty tylko osobie, której zdrowia jesteśmy absolutnie pewni.

Przypominamy, że pisaliśmy już o znakach pieniężnych, które naprawdę działają.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!