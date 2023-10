Nie wyrzucaj gorzkich orzechów włoskich, ponieważ wciąż można je uratować

Orzechy włoskie zawierają wiele witamin, minerałów i innych składników odżywczych. Są dobrym źródłem białka, błonnika, witamin z grupy B, witaminy E, magnezu, fosforu, cynku, żelaza i innych minerałów.

Czasami orzechy mogą być gorzkie, ale nie należy ich wyrzucać ani zwracać do sklepu. Można sprawić, by były apetyczne i nadawały się do spożycia.

Według Pixela można poprawić smak orzechów, jeśli nieprzyjemny smak nie jest spowodowany niewłaściwymi warunkami przechowywania lub uszkodzeniem orzechów.

Aby usunąć gorycz z orzechów włoskich, należy zastosować następujące skuteczne metody.

1. Umyj orzechy. Umieść orzechy włoskie w misce i zalej je wodą o temperaturze pokojowej. Opłucz je, a następnie zmień wodę. Powtórz procedurę kilka razy. Spowoduje to usunięcie z orzechów filmu, który prowadzi do goryczy.

2. Przykryć wodą. Jeśli nie masz czasu na płukanie orzechów, możesz po prostu zalać je wodą i pozostawić na pół godziny. W tym przypadku należy użyć gorącej wody.

3. Upraż orzechy. Czasami możliwe jest pozbycie się goryczy poprzez prażenie na patelni. Metoda ta nie tylko usunie błonkę, ale również pozwoli uzyskać bardzo ciekawy smak orzechów. W wyniku prażenia produkt nie będzie tak zdrowy.

Na co dobre są orzechy włoskie

Orzechy włoskie mają wiele korzyści zdrowotnych, w tym:

Poprawa zdrowia serca. Orzechy włoskie zawierają wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które pomagają obniżyć poziom cholesterolu we krwi i zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Orzechy włoskie zawierają wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które pomagają obniżyć poziom cholesterolu we krwi i zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Wzmocnienie układu odpornościowego. Orzechy włoskie zawierają witaminy A, E, C, a także minerały, takie jak cynk i żelazo, które są niezbędne dla zdrowego układu odpornościowego.

Poprawa zdrowia mózgu. Orzechy włoskie zawierają witaminy z grupy B, witaminę E i przeciwutleniacze, które pomagają chronić mózg przed uszkodzeniem i poprawiają jego funkcjonowanie.

Orzechy włoskie zawierają witaminy z grupy B, witaminę E i przeciwutleniacze, które pomagają chronić mózg przed uszkodzeniem i poprawiają jego funkcjonowanie. Zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka. Badania wykazały, że orzechy włoskie mogą pomóc zmniejszyć ryzyko niektórych rodzajów raka, takich jak rak piersi, rak prostaty i rak jelita grubego.

Badania wykazały, że orzechy włoskie mogą pomóc zmniejszyć ryzyko niektórych rodzajów raka, takich jak rak piersi, rak prostaty i rak jelita grubego. Poprawa zdrowia skóry. Orzechy włoskie zawierają przeciwutleniacze, które pomagają chronić skórę przed uszkodzeniami słonecznymi i poprawiają jej wygląd.

Orzechy włoskie mogą być spożywane na surowo, prażone lub dodawane do różnych potraw, takich jak sałatki, wypieki, płatki śniadaniowe itp. Zalecane dzienne spożycie orzechów włoskich wynosi 30-40 gramów.

