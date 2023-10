Nie zalewaj go wrzątkiem! Jak zrobić wywar z dzikiej róży, aby nie stracić wszystkich witamin

Herbata z dzikiej róży jest doskonałym napojem dla każdego, kto chce wzmocnić swój układ odpornościowy i zapobiec przeziębieniom, szczególnie w okresie zmian sezonowych. Ponadto, owoce dzikiej róży są przydatne w przypadku zapalenia trzustki, zapalenia pęcherzyka żółciowego i różnych zaburzeń jelitowych. Jeśli doświadczasz spadków ciśnienia i bólów głowy, napar z dzikiej róży może również poprawić Twoje samopoczucie.

Publikacja UNIAN podpowiedziała nam, jak prawidłowo przygotować i spożywać owoce dzikiej róży, aby zapewnić maksymalne korzyści zdrowotne.

Używane owoce róży, zarówno świeże, jak i suszone, należy najpierw dobrze umyć pod bieżącą wodą, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.

Jak prawidłowo przygotować napar z dzikiej róży w termosie - najpopularniejsza metoda

Wiele osób parzy owoce dzikiej róży w termosie, co pomaga zachować korzystne właściwości napoju. Weź termos o pojemności nie większej niż 2 litry i napełnij go jagodami do jednej trzeciej objętości. Zalej owoce dzikiej róży gorącą wodą (nie wrzącą), zamknij pokrywkę i pozostaw na 8-10 godzin, aby jagody się zaparzyły. Po tym czasie napar można swobodnie spożywać, a w razie potrzeby jagody można ponownie zalać wrzącą wodą.

Jak gotować owoce dzikiej róży, suszone lub świeże, na kuchence

Weź rondel i włóż do niego umyte owoce róży, zalej ciepłą wodą. Ważne jest, aby przestrzegać proporcji - na każde 500 ml wody dodaj 2 łyżki całych jagód. Przykryj patelnię pokrywką i pozostaw owoce róży na 30 minut, a następnie umieść ją na najniższym ogniu i gotuj jagody przez kolejne 30 minut. Po tym czasie zdejmij patelnię z kuchenki, ostudź i napój jest gotowy do spożycia.

Herbata z dzikiej róży, cynamonu i orzechów

suszone owoce dzikiej róży - 30 g

cynamon - 1 laska

orzechy włoskie - 30 g

sucha czarna herbata - 0,5 filiżanki

woda.

Posiekaj owoce dzikiej róży nożem lub w blenderze. Posiekaj również orzechy i usmaż je na rozgrzanej patelni. Laskę cynamonu połamać na kilka kawałków. Wymieszaj owoce dzikiej róży, orzechy, cynamon i czarną herbatę, umieść mieszankę w suchym pojemniku i pozostaw na 5-10 dni, aby smaki się połączyły. Aby przygotować herbatę, wlej 1 łyżkę tej mieszanki do czajniczka, dodaj 300 ml gorącej wody, pozostaw na 15 minut, odcedź i pij jak zwykłą herbatę.

