Torf jest skutecznym nawozem, którego ogrodnicy chętnie używają do ulepszania swoich grządek. Jest często używany jako ściółka podczas tworzenia kompostu, co pomaga zwiększyć żyzność gleby.

Ponadto torf może zmienić poziom kwasowości gleby, co również ma pozytywny wpływ na jakość upraw.

Zaletą torfu są jego właściwości antyseptyczne, niska przewodność cieplna i zdolność do zatrzymywania wilgoci. Cechy te sprawiają, że jest to idealny środek konserwujący do przechowywania warzyw i owoców po zbiorach.

Torf może być wykorzystywany do zachowania świeżości i smaku produktów spożywczych, takich jak buraki, ziemniaki, marchew, rzepa, cebula, pomidory, jabłka, gruszki, cebulki kwiatowe i bulwy, a także do utrzymania świeżości ziół.

